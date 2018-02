El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este sábado que Estados Unidos y sus "oligarquías aliadas en el continente", como "Bogotá", quieren imponerle a la oposición venezolana la "línea de la abstención y el sabotaje" para las elecciones presidenciales que deberán celebrarse antes de mayo.

"Los sectores extremistas que gobiernan Estados Unidos, y las oligarquías aliadas en el continente al final han decido no participar en el proceso electoral y le van a imponer a la oposición la línea de la abstención y el sabotaje del proceso presidencial", dijo Maduro en un encuentro con la coalición oficialista Gran Polo Patriótico (GPP).

"Por eso es que la basura de (presidente Juan Manuel) Santos en Bogotá declara que no va a reconocer las elecciones presidenciales en Venezuela (...). Te voy a decir algo: (...) ¿y si Venezuela viviera la tragedia histórica de que ganara la oposición Juan Manuel Santos tampoco reconocería eso? Imbécil, estúpido", continuó Maduro.

El pasado 26 de enero, Santos, dijo que su país no reconocerá el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela si no se celebran con las debidas garantías, y pidió a la comunidad internacional que tampoco lo acepte. El jefe de Estado venezolano ha dicho hoy que en "Venezuela no manda Santos" ni el presidente estadounidense, Donald Trump, sino los venezolanos.

"Aquí mandamos los venezolanos, no manda la oligarquía de Bogotá ni de Washington ni de Madrid, así de sencillo", apuntó y pidió a sus simpatizantes prepararse para este supuesto escenario o por si "los candidatos" de la oposición deciden participar. En el acto Maduro también nombró como jefe de su campaña presidencial al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y reiteró que irá a las elecciones con o sin la oposición.

La oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decretó recientemente que las elecciones presidenciales deberán celebrarse antes de mayo y, en este sentido, Maduro pidió hoy este órgano y al Consejo Nacional Electoral (CNE) fijar la fecha exacta de los comicios. La fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela así como las "garantías" para estos comicios es uno de los puntos centrales de las últimas conversaciones que mantuvieron el Gobierno y la oposición en República Dominicana, tras la decisión de la Constituyente.

La oposición, que aún no ha decidido sobre su participación en las presidenciales, está en desacuerdo con que las elecciones tengan lugar en el primer cuatrimestre del año, ya que consideran que no se podrán dar condiciones "justas" ni "transparentes".