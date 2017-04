Maduro amenaza con retirarse de la OEA

Hace 1 hora

Venezuela iniciará el proceso para retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA) si el organismo realiza este miércoles una reunión de cancilleres sin el "aval" de Caracas.



"De realizarse alguna reunión de cancilleres de la OEA, que no cuente con el aval, con el consentimiento del Gobierno de Venezuela, yo he recibido instrucción del jefe de estado, el presidente Nicolás Maduro, de iniciar el procedimiento de retiro de Venezuela de esta organización", dijo Delcy Rodríguez, canciller venezolana.



El anuncio de la jefe de la diplomacia venezolana se produce a horas de que la OEA, a petición de 16 de sus 34 miembros, sesione para analizar la situación de Venezuela, "considerando la creciente preocupación" en torno al país caribeño.



La reunión fue solicitada por los cancilleres de Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos.



También Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, solicitaron la sesión atribuyéndole el "carácter urgente y de interés común" a la situación que registra esta nación suramericana que en las últimas cuatro semanas ha sido sacudida por las protestas antigubernamentales que han causado 26 muertos, centenares de heridos y detenidos, de acuerdo con la Fiscalía General.



La jefe de la diplomacia advirtió que el anuncio del retiro es un "aviso" que hace Maduro a la comunidad nacional e internacional pues no "permitirá" que siga la actuación "de una coalición de Gobiernos con un sesgo político ideológico muy abiertamente conocido contra Venezuela".



"La OEA, por la actuación misma de su secretario general (Luis Almagro) es una organización que se ha descalificado para intervenir en cualquier asunto referido a la vida de Venezuela", enfatizó.



Además dijo que el Gobierno venezolano ha "denunciado la violencia extrema, vandálica que ha demostrado la oposición" que ha sido supuestamente "alentada" por la "intervención exacerbada" de Almagro y de un grupo de países que procuran la intervención de Venezuela.



"Hay una mayoría de países que respeta la soberanía de Venezuela. Pero hay una minoría que procura la intervención en nuestro país", aseveró.