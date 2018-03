El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró este miércoles, respecto a las acusaciones contra miembros de su Gobierno por su participación en empresas registradas en paraísos fiscales, que una sociedad 'offshore' no es "ilegal", sino que lo incorrecto es "si no la declaraste o no pagaste impuestos".

"Es un instrumento jurídico que se utiliza para organizar inversiones y empresas", remarcó el presidente en una entrevista en el programa de Canal 13 "El Diario de Mariana".

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, primo del empresario Nicolás Caputo, uno de los mejores amigos de Macri, ha recibido en los últimos meses acusaciones por supuestamente haber omitido declarar su participación, antes de asumir el cargo, en empresas en paraísos fiscales, conocidas como "offshore", algo que él mismo ha negado.

"Toto (como le llaman al ministro) presiente que no ha hecho nada incorrecto y que está haciendo una tarea, que dicho sea de paso, para Argentina es muy valiosa", aseguró el presidente, en el mismo sentido de la defensa que días atrás hizo de Caputo el jefe del Gabinete, Marcos Peña, quien apeló a la "integridad, honestidad y transparencia" del ministro.

En la Justicia, el opositor Frente para la Victoria (peronismo kirchnerista) presentó denuncias contra Caputo por supuestamente "estar a la cabeza de un conglomerado de sociedades offshore" que no fueron incluidas en sus declaraciones juradas y que aseguran suscribieron bonos de deuda en cuya emisión el propio Caputo participó.

Si bien Macri asumió que en la política "hay que ser y parecer", pero reconoció que hay gente de carrera y otra que entra y sale. "Si el que entra tiene que andar explicando toda su radiografía de vida, qué hizo antes y con quién se asoció y con quién no... los tipos enloquecen, porque hay instrumentos en el mundo de los negocios que los usan todos y que es mentira, como quiere instalar el kirchnerismo, que son ilegales", destacó.

Consultado por el hecho de que Caputo, supuestamente, no declarase sus acciones en empresas en las declaraciones juradas, el mandatario recordó que próximamente está previsto que el ministro vaya a dar explicaciones al Congreso para aclarar todo.

"Yo estoy tranquilo, pero que avance... En vez de hablar qué hace el funcionario con la plata de los argentinos, estamos discutiendo qué hizo un funcionario con su plata antes de haber entrado en la política. ¿Entendemos la diferencia de nivel?", reprochó.

"Estamos frente a gente que tiene una vida anterior, que todo lo que tiene lo ha hecho sin nunca haber tenido relación con la política y que se van a ir de la política con lo mismo que entraron", agregó.

Macri recordó que él mismo tuvo que presentarse ante la Justicia cuando fue acusado de no declarar su participación en empresas inscritas en paraísos fiscales -como desvelaron los llamados "papeles de Panamá"-, algo que fue finalmente desestimado.

"Yo tuve que contestar por una sociedad que había existido hace 30 años", remarcó, convencido de que "una offshore no es ilegal" sino que "es ilegal si no la declaraste o no pagaste impuestos".

"Hay cosas que tienen que tener un límite. El kirchnerismo ha lanzado 700.000 denuncias. Hay una cantidad de señores que meten demandan todos los días y hay fiscales que (...) van y te imputaban", criticó el jefe de Estado.

En el mismo sentido comentó que sus funcionarios se pasan "horas" presentando papeles "explicando cosas" y hasta ahora "no hay una sola denuncia que se haya comprobado".

"Nos han denunciado a todos. (...) Si hay algún viso de realidad, bajo nuestro criterio, somos los primeros en tomar la medida de separarlo (al funcionario denunciado", agregó Macri, que afirmó que no está "para encubrir ningún tipo de corrupción" en su Gobierno.

En la extensa entrevista, realizada en la residencia presidencial de Olivos (en la periferia norte de Buenos Aires) y en la que portó unos calcetines de diferente color por el Día Mundial del Síndrome de Down, el presidente reconoció que Marcos Peña es "el hombre más importante" que tiene su Gobierno.

Además, sobre si tiene decidido presentarse a la reelección en las elecciones de 2019, el líder de la coalición Cambiemos señaló que "es fuera de tiempo hablar de eso".

"Siento que tengo un compromiso y si la gente decide que tengo que continuar, estaré. Yo no estoy acá porque ame el poder, estoy acá porque amo este país y quiero hacer mi aporte", concluyó.