El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva declaró este sábado, mediante videoconferencia en una reunión de la FAO, que los esfuerzos para impedir que sea candidato a las elecciones presidenciales tan solo lo hacen más fuerte.

"No quieren que sea candidato porque cuanto más me acusan, cuanto más me persiguen, más subo en los sondeos" declaró Lula en una intervención transmitida a un congreso sobre la lucha contra el hambre de la FAO en Adís Abeba.