Los laicos reclaman que se destituya al 10% del episcopado chileno por escándalos sexuales

La llegada del máximo jerarca de la Iglesia católica no ha calmado los ánimos en Chile de los sectores que reclaman justicia por casos de abusos sexuales contra menores sucedidos en diversas parroquias en años anteriores.



Pese a que en la mañana de ayer el papa Francisco manifestó su “dolor y vergüenza, ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia”.

La Organización de Laicos y Laicas de Osorno llegó a Santiago para reclamarle al papa la expulsión del obispo Juan Barros, acusado de encubrir al sacerdote Fernando Karadima, quien ya fue condenado por abusos sexuales contra menores.



Juan Carlos Claret, portavoz de esta organización laica, dijo al diario EL DEBER “que no puede haber perdón, si es que no hay arrepentimiento y se cambia en la realidad”.

En ese contexto señaló que la Iglesia católica chilena, “no solo que se resiste a creerle a las víctimas, sino que se niega a reparar los daños”.

Claret, al ser consultado sobre los dichos del jerarca católico, sostuvo que “aquí no basta con decir cosas que el papa ha dicho en otras partes del mundo. El perdón es solamente de habla performativo, se dice mientras se hace”.



Para los laicos de Osorno, el pontífice “tiene la oportunidad de sacar un 10% del episcopado chileno que ha cometido abusos sexuales contra niños, pero que él no quiere sacar”.



El movimiento de laicos y laicas de Osorno, ciudad ubicada a 1.500 kilómetros al sur de la capital de Chile, desplazó aproximadamente a 18 personas para hacer escuchar su voz ante Francisco, pero no ha logrado ser apuntado en la agenda papal.



Mientras tanto, el obispo Barros ha estado participando de manera activa en los actos públicos de la visita del líder del catolicismo, en especial en la misa efectuada en el histórico parque O'Higgins.



Barros dio la cara ante los medios chilenos que le insistieron una respuesta a la protesta de los laicos de Osorno.



Según este obispo, se han dicho muchas mentiras respecto a lo que dicen de él, pero que la verdad saldrá a primar. Añadió que el obispo de Roma fue muy afectuoso con su persona.