Los franceses llevan a las redes sociales su votación

Los franceses llevaron este domingo a las redes sociales su movilización en la segunda ronda de las elecciones presidenciales con una etiqueta en Twitter que dejaba constancia de que habían depositado su papeleta en alguno de los 66.500 centros de voto del país.



El hashtag #avoté (#havotado), acompañado de una urna con la bandera francesa, se convirtió en tendencia a lo largo de la mañana, en la que la participación al mediodía (10.00 GMT) alcanzó el 28,23 %, casi la misma que la registrada a esa misma hora en la primera ronda del 23 de abril, que fue del 28,54 %.



Los llamamientos en favor de la participación han sido constantes desde la primera vuelta porque los analistas consideran que una alta abstención beneficiará las opciones de la candidata ultraderechista Marine Le Pen frente a su rival, el socioliberal Emmanuel Macron.

El viernes, destacados miembros del Partido Socialista francés y del conservador Los Republicanos se unieron en París para limitar las opciones de la líder del Frente Nacional (FN), que en los sondeos no aparece con posibilidades de victoria.



"Los que piensan que no se les necesita para frenar al FN son unos inconscientes", dijo el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, para quien aquellos que decidan abstenerse o votar en blanco se comportan "como niños malcriados de la República" que no cumplen con su deber.