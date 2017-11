Los ‘Papeles del Paraíso’ provocan un remezón entre líderes mundiales

Los ‘Papeles del Paraíso’ provocaron ayer un infierno entre los 127 líderes internacionales, entre presidentes, ministros, líderes políticos, músicos y hasta la reina Isabel II, por multimillonarias maniobras de evasión fiscales.

La investigación, desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y denominada “Papeles del Paraíso", ha sido llevada a cabo por 382 periodistas de casi 100 medios de comunicación que han analizado más de 13 millones de documentos de “territorios opacos" y abarcan un periodo de 70 años (1950-2016).

Los documentos provienen de una filtración de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Entre las figuras públicas relacionadas con paraísos fiscales, según la información del ICIJ, están la reina Isabel II, Juan Manuel Santos, el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, el ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, y el excanciller alemán Gerhard Schröder .

En Colombia, Juan Manuel Santos, publicó ayer su declaración de renta de 2015 y 2016, luego de que el domingo apareciera su nombre en la filtración “papeles del paraíso" sobre sociedades en refugios fiscales. En la declaración correspondiente a 2016 el mandatario aparece con un patrimonio bruto de unos 2,1 millones de dólares.

En Argentina, el frente kirchnerista Unidad Ciudadana pidió la renuncia “inmediata" del actual ministro de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, después de que su nombre apareciese en los llamados “papeles del paraíso", que dejaron al descubierto una red mundial de evasión fiscal.



En un comunicado, la agrupación lanzada por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) para las elecciones legislativas de octubre valoró que este “escándalo internacional" que afecta a 127 políticos y personajes públicos de todo el mundo muestra que el funcionario se dedicó a “administrar plata negra".



Según la filtración, que abarca un periodo de 70 años (1950-2016), Caputo fue el administrador de una gestora de fondos de inversión radicada en Miami (EEUU), Noctua Partners LLC, con ramificaciones en el estado de Delaware y las Islas Caimán.

Según los medios de comunicación que han colaborado en la investigación, esta supone la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia y tiene una relevancia “aún más importante que los Papeles de Panamá", que se revelaron en abril de 2016. En ella han participado, entre otros, The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación y Le Monde.

Transparencia internacional reclama más controles estatales sobre el sistema financiero



La ONG Transparencia Internacional (TI) exigió "medidas más estrictas para regular el sector financiero" y a todos sus actores para evitar la corrupción en reacción a la publicación de la filtración masiva de los llamados "Papeles Paraíso".



La presidenta de TI, Delia Ferreira, calificó en un comunicado de "escandalosa" esta nueva revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICJJ) que da cuenta del complejo entramado de empresas pantalla -legal, pero éticamente cuestionable- que emplean algunas empresas y ricos para pagar menos impuestos.

"TI exige medidas más estrictas para regular el sector financiero, incluyendo agentes inmobiliarios, abogados y banqueros", asegura Ferreira, que consideró que los reguladores financieros y los gobiernos "deben actuar para acabar con la corrupción en el sistema financiero".



A su juicio, la revelación evidencia que "el sistema está roto" y que se emplean complejas estructuras transfronterizas para facilitar un amplio espectro de actividades secretas que pueden incluir corrupción, fraude y esquemas tributarios abusivos. "Muchas gente está encontrando formas de ocultar su riqueza. Si esa riqueza proviene de la corrupción, significa que se está dando a los delincuentes un modo de vivir de sus ganancias ilegales”, alertó.