El líder opositor venezolano preso Leopoldo López pidió a los ciudadanos de su país en un nuevo vídeo difundido este martes que no decaigan en la lucha "por una mejor Venezuela" y anunció que ha recibido una de las "mejores noticias" en sus años de presidio y es el tercer embarazo de su esposa, Lilian Tintori.

"Vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela", dijo López en un vídeo en el que aparece junto a Tintori y que fue difundido este martes, pero que fue grabado el pasado 17 de julio cuando gozaba del beneficio de casa por cárcel.

La madrugada de hoy López, junto a Antonio Ledezma, fue devuelto a la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, el Tribunal Supremo justificó que la medida contra los opositores se debe a que, supuestamente, planeaban fugarse

Dos tribunales de Caracas, explicaron en un comunicado, que revocaron las medidas de casa por cárcel "una vez verificado el incumplimiento de las condiciones impuestas para que se mantuvieran bajo arresto domiciliario". Ambos hicieron declaraciones contra la Asamblea Constituyente.

12:27 de la madrugada: Momento en el que la dictadura secuestra a Leopoldo en mi casa. No lo van a doblegar! pic.twitter.com/0EdlQvEGXS — Lilian Tintori (@liliantintori) 1 de agosto de 2017

El Supremo sostiene que las condiciones impuestas a López no le permitían realizar ningún tipo de proselitismo político, debido a una sentencia que tiene como "pena accesoria a su inhabilitación política por el tiempo que dure la pena impuesta (13 años y 9 meses)".

Este martes también fue detenido el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, que también cumplía la medida de casa por cárcel. La comunidad internacional ha expresado su rechazo a esta decisión. La ONU exigió su inmediata liberación, al igual que Estados Unidos que ha lamentado la determinación del gobierno de Maduro.