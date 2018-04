Las hostilidades comerciales entre Estados Unidos y China se duplican

La guerra comercial entre China y EEUU nunca ha parecido tan cercana, con Pekín mostrándose inflexible este viernes ante la última ofensiva de Donald Trump, que amenaza con triplicar las tasas a las importaciones chinas.

Las amenazas recíprocas han sido casi diarias esta semana entre Pekín y Washington, y ayer el ministerio chino de Comercio reaccionó de inmediato a las últimas declaraciones de Trump, pese a ser día feriado en China.

China luchará con fuerza y “determinación” si EEUU publica una nueva lista de tasas, señaló el portavoz del ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi. "Esto perjudica a los intereses vitales de China y a los interese comunes de la economía mundial", justificó.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, estimó que una guerra comercial entre Estados Unidos y China era posible destacando, no obstante, la voluntad de norteamericana de negociar.

“Por una parte, estamos dispuestos a negociar y a no entrar en guerras comerciales pero, por otra parte, el presidente está determinado a defender nuestros intereses”, declaró a la cadena CNBC.

En este contexto, el asesor económico del presidente Donald Trump, Larry Kudlow, aseguró ayer que los aranceles a productos chinos no constituyen una “carta de negociación”.

No sin daño



“No digo que no vaya a haber ningún daño”, reconoció al respecto Donald Trump en una radio de Nueva York, determinado a reducir el déficit comercial de EEUU con el gigante asiático ($us 375.200 millones en 2017), que imputa a las prácticas “desleales” de Pekín.



El representante estadounidense del Comercio, Robert Lighthizer, denunció las prácticas chinas que constituyen robos de propiedad intelectual a las empresas de EEUU que desean hacer o hacen negocios en el gigante asiático.



El consejero Kudlow subrayó también que EEUU habla “serio sobre la cuestión” y que hace falta “acusar a China, no a Trump”.

Sin embargo, ante la volatilidad de los mercados, Kudlow intentó calmar la situación señalando que por ahora, no había ninguna amenaza real.

Caen todos los índices de Wall Street



Los índices de Wall Street cayeron abruptamente ayer, luego de que las crecientes amenazas en la disputa comercial entre EEUU y China profundizaran los temores de una guerra total en ese ámbito.



El Dow Jones cerró perdiendo casi 2,3%, a 23.932,76 puntos tras llegar a caer casi 3%, mientras el Nasdaq, retrocedía 2,3%, a 6.915,11 puntos. De su lado, el índice S&P 500 -muy seguido por los inversores- bajó 2,2% hasta 2.604,47 unidades.



Los inversionistas estaban angustiados por las amenazas de nuevos aranceles de Trump sobre 100.000 millones adicionales en importaciones chinas, al tiempo que el presidente de EEUU criticó la "represalia injusta" de China al anuncio anterior de EEUU de 50.000 millones en aranceles sobre los productos del gigante asiático.