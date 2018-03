Las frases de la renuncia de PPK a la presidencia de Perú

"Frente a esta difícil situación, y se me hace ver como culpable en actos de los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia".

"No quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron"

"Habrá una transición constitucionalmente ordenada, agradezco a quienes mes me ayudaron en la campaña, a parlamentarios y colaboradores de este Gobierno, gracias a todos"

"He trabajado casi 60 años de mi viva con toda honestidad, la oposición trató de pintarme como una persona corrupta"

"Rechazo categóricamente estas acusaciones, nunca comprobadas, y reafirmo mi compromiso con Perú, un Perú honesto y justo para todos"

"Envió una copia de esta carta al Congreso, renunciando al cargo de la Presidencia de la República, seguiré comprometido por siempre por el desarrollo de Perú"

"Que Dios bendiga al Perú"

Acá el video del mensaje de PPK