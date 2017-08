 La oposición venezolana rechaza amenaza de Trump e injerencia de Cuba

Hace 1 hora

La oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazó este domingo la amenaza militar del presidente estadounidense, Donald Trump, al país, así como la injerencia de Cuba que, asegura, el Gobierno de Nicolás Maduro ha permitido en las Fuerzas Armadas y en la política interna.



Trump señaló el viernes que su Administración no descarta la "opción militar" para resolver el "lío muy peligroso" que atraviesa Venezuela y recordó que su país tiene tropas por todo el mundo mientras que, agregó, "Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo".



Ante ello, la coalición de partidos que se oponen a la llamada revolución bolivariana emitió un comunicado en el que denuncia que la "dictadura de Nicolás Maduro ha llevado a Venezuela a una tragedia humanitaria sin precedentes. Ahora se suma a la crisis la amenaza del uso de la fuerza por parte de una potencia extranjera".



"La cúpula que tiene el poder en el país está sufriendo el repudio internacional y nos está aislando del resto del mundo, especialmente de países hermanos y vecinos que han sido nuestros aliados históricos", asegura la MUD que repudia "el uso de la fuerza, o la amenaza de aplicar la misma, por parte de cualquier país en Venezuela".



En ese sentido, el antichavismo recrimina además "la presencia e injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, muy especialmente, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de personal civil y militar extranjero".



"Venezuela tiene años intervenida militar y políticamente por Cuba no solo afectando nuestra soberanía e independencia, sino también constituyendo una de las principales causas de la violencia y la represión por parte del Gobierno", prosigue el texto.



Los opositores acusan igualmente al Gobierno por "el remate de los activos y las facturas petroleras" y por manejar "doble moral en materia de relaciones internacionales" que "desangra el país con políticas entreguistas".



"Es el empeño autoritario de Nicolás Maduro y su cúpula (...) lo que ha traído el aislamiento y las amenazas externas a nuestro país. Por ello exigimos a la dictadura cesar en su empeño para detener la destrucción de Venezuela", agrega la nota.