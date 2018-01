La oposición no irá al diálogo sin garantías para elecciones

El diputado Luis Florido, negociador de la oposición venezolana en los diálogos con el Gobierno, aseguró ayer que la delegación a la que pertenece no acudirá a la próxima cita anunciada para el 28 y 29 de este mes si el chavismo “no envía señales de querer dar garantías electorales”.

“Si el Gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y, por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula a Voluntad Popular (VP), no será posible concurrir a su país”, anunció públicamente Florido.



El presidente dominicano y uno de los acompañantes en el diálogo, Danilo Medina, anunció ayer que las dos partes confirmaron su participación en la siguiente ronda de diálogo, que anunció para final de mes en Santo Domingo y señaló que los encuentros son “la mejor solución para Venezuela y para su gente”.

Sin embargo, Florido agradeció “sinceramente” todo el esfuerzo de Medina.

Por otro lado, la oposición, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no podrá validar su tarjeta unitaria en siete estados durante el proceso de legitimación de partidos que se realizará este fin de semana, indicó la rectora del Consejo Electoral.