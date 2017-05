La crisis venezolana se agrava por muertes y OEA está alerta

Los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) mantienen los planes de una reunión de cancilleres para discutir la crisis en Venezuela, a pesar de la decisión de ese país de iniciar su salida del bloque a la que se opone su Congreso. Mientras, en Caracas las víctimas suman 37 y la violencia recrudece por la represión a las manifestaciones opositoras.

La reunión de los ministros del continente podría ser el 22 de mayo en Washington, según una propuesta favorita que se debe aprobar en el Consejo Permanente la próxima semana, dijeron a la AFP varios embajadores ante el organismo.

“Se comienzan a ver fracturas (en el chavismo). En la medida que el Gobierno se ha salido de la Constitución, ha dado un golpe de Estado y hay presión en la calle, se comienzan a ver contradicciones internas. La Fiscal General defiende una posición de principios y la legitimidad de la Constitución.

Comienzan a haber diputados afines al régimen que se distancian del Gobierno. E incluso ocurre entre las fuerzas armadas”, explicó el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, en una entrevista con El País.



El líder opositor valoró el esfuerzo que se hace en la calle, de “más de 35 días de manifestaciones, ha creado un terremoto interno de contradicciones que son fundamentales para un cambio en el país”.

Más muertes



El joven Miguel Medina, de 20 años, falleció ayer en el estado venezolano de Zulia (oeste) tras pasar nueve días hospitalizado debido a una herida que sufrió durante una protesta en esa entidad, con lo que la cifra de muertos sube a 37.



Temerosos ante nuevos estallidos de violencia muchos se aprovisionan de comida, agua y gasolina. En algunos sectores de Valencia, la gente compra yuca y plátano, lo que encuentran. En Caracas, un grupo de estudiantes se manifestó ayer en la Universidad Central, pero no marcharon hacia el Ministerio del Interior, adonde no pudieron llegar el jueves porque la Policía se los impidió con bombas lacrimógenas.