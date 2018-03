Kuczynski: “Es mejor para el Perú renunciar a la Presidencia”

El hasta hoy presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se dirigió la tarde de este miércoles al país para comunicar oficialmente su renuncia a la Presidencia tras 20 meses en el poder. “Frente a esta difícil situación que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, he pensado que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República", dijo, en conferencia de prensa, transmitida en vivo por la televisión peruana.

“He dado lo mejor de mí a pesar de los ataques de la mayoría legislativa desde el primer día de Gobierno. Esto ha creado un clima de ingobernabilidad”, dijo Kuczynski en su mensaje a la nación.

La renuncia del presidente de Perú se dio luego de una reunión con su gabinete en Casa de Gobierno, tras la publicación de los 'keikovideos'. Este material audiovisual fue difundido por la bancada de Fuerza Popular, de Keiko Fujimori.

Son un conjunto de audios en los que se escucha al ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra, y a los congresistas del bloque de Kenji Fujimori ofrecer obras a cambio de votos para evitar la vacancia del exmandatario.

Sobre este asunto, el exmandatario afirmó: "Aparecieron grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el Gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos a favor de los congresistas".

En la víspera de la destitución

De acuerdo al diario peruano El Comercio, al inicio de este miércoles, PPK, como también es denominado Pedro Pablo Kuczynski, no tenía planeado dejar Palacio de Gobierno. Fuentes cercanas al ahora exmandatario aseguran que iba a asistir mañana al pleno del Congreso para afrontar el nuevo pedido de vacancia que pesa sobre él por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.

Sin embargo, otras fuentes de El Comercio señalaron que el Gabinete Ministerial en pleno, incluyendo la primera ministra Mercedes Araoz, le pidieron al economista dar un paso al costado.

La maldición Odebrecht

Las mentiras del expresidente sobre sus presuntos vínculos con Odebrecht cuando era ministro de Economía en el gobierno de Alejandro Toledo -sobre el que pesa también una orden de extradición por haber recibido 20 millones de dólares de la constructora brasileña- terminaron por cavar su tumba política.

Odebrecht reveló que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas a Kuczynski cuando era ministro, lo que el presidente siempre había negado, de acuerdo con la publicación de la agencia AFP.

La constructora admitió además que hizo aportes de campaña en 2006 y 2011 a los últimos cuatro ocupantes del sillón presidencial peruano, incluido Kuczynski, y a Keiko Fujimori.