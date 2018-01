Kim Jong: "El botón nuclear siempre está sobre mi mesa"

"La parte continental de EE.UU. está dentro de nuestro alcance de ataque", ha recordado Kim Jong-un que, no obstante, ha subrayado que "mientras que no haya agresión" contra su país, Pionyang "no tiene intenciones" de recurrir a las armas nucleares

El líder norcoreano se dirigió a su país con motivo de Año Nuevo