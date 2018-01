Kenji Fujimori es expulsado del partido de su hermana Keiko

Hace 1 hora

Kenji Fujimori, el menor de los hijos del indultado expresidente de Perú, Alberto Fujimori, anunció este martes que la bancada del partido Fuerza Popular lo expulsó por discrepar con la líder de la agrupación, su hermana Keiko.



"Se ha resuelto por unanimidad expulsar al congresista Kenji Fujimori del Grupo Parlamentario Fuerza Popular", indicó el propio legislador en su cuenta Twitter, donde publicó parte de la resolución partidaria.



Fuerza Popular (FP, derecha populista) había iniciado a fines de diciembre un proceso por indisciplina partidaria contra el hermano de Keiko Fujimori, por haber criticado su posición hacia el presidente Pedro Pablo Kuczynski y no haber apoyado la destitución del mandatario que el Congreso, donde FP tiene mayoría, debatió el 21 de diciembre.



El voto de Kenji Fujimori y de otros nueve integrantes de la bancada de FP evitaron la destitución de Kuczynski, a quien el partido de Keiko acusaba de mentir en un caso de presunta corrupción por unas asesorías al gigante brasileño de la construcción Odebrecht.



Indulto, punto de quiebre

Las discrepancias se acentuaron con el indulto a su padre y marcaron un punto de no retorno. Keiko buscaba una vía judicial para liberar al expresidente Fujimori, sentenciado a 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos y corrupción. La opción de Keiko ya sumaba varias derrotas en los tribunales.

Kuczynski indultó a Fujimori en víspera de Navidad y se lo acusó de haber negociado con Kenji para evitar su destitución. Ambas partes han negado cualquier acuerdo.



Tras el indulto, se han producido cinco marchas de protesta en Lima y en otras regiones del Perú. El martes, una movilización contra el indulto dejó en la ciudad del Cusco dos personas heridas por perdigones lanzados por la policía, según imágenes difundidas en las redes sociales.



En noviembre, FP ya había suspendido a Kenji por 120 días por discrepar públicamente con su partido, a pesar de ser el congresista que obtuvo mayor número de votos en las últimas elecciones celebradas en 2016.



El FP expulsó además a los congresistas Bienvenido Ramírez y Maritza García, quienes pertenecen a la corriente que lidera el hijo menor del expresidente Fujimori.



"Ya se veía venir. No les gusta ni soportan que les refuten nada. El abuso, arbitrariedad y autoritarismo de FP es evidente y lo vamos a combatir", replicó la congresista García en Twitter.



Citada por la edición electrónica del diario El Comercio, García dijo que no apelarán la decisión de la bancada del FP y que cumplirán con un acuerdo interno según el cual los 10 congresistas díscolos aceptan retirarse en caso de que expulsen a uno de ellos.



En el nombre del padre

La pugna entre los hijos del expresidente Alberto Fujimori -Keiko de 42 años, y Kenji, de 37- está también ligada con el futuro del fujimorismo, primera fuerza política de Perú.



Kenji ha puesto de manifiesto en las últimas semanas su interés en liderar la agrupación que fundó con Keiko de cara a las presidenciales de 2021. Hace un mes recordó que su hermana arrastra dos derrotas como aspirante a la primera magistratura, aunque culpó de ello a dos asesores políticos, a los cuales pidió remover.

El futuro de FP se halla de alguna manera en manos del patriarca del clan Fujimori, de 79 años, quien en septiembre dijo -desde prisión- que deseaba morir con la tranquilidad de ver unidos a sus hijos, que han mostrado grandes desacuerdos.



Existe consenso en que Alberto Fujimori, hijo de japoneses y matemático de formación, está ante dos escenarios: reconciliación familiar o ruptura entre los hermanos, con el consecuente debilitamiento del partido. La herencia no es de poca monta: el fujimorismo representa más de un tercio del electorado.



"Si Keiko no acepta los reclamos de su hermano, como depurar a los dirigentes y congresistas que lo criticaron a él y su padre, la posibilidad de una ruptura es alta", dijo en enero a la AFP el analista Fernando Tuesta.