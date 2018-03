Joven que grabó video del racismo es vista con el ministro de Gobierno

Brígida Parra, la joven que se atribuyó la filmación del video en el que una mujer insulta y discrimina a otra de pollera en un micro, fue vista en compañía del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en una conferencia convocada para hablar del tema marítimo en el edificio de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.

Los periodistas la reconocieron y le preguntaron sobre los versiones de un supuesto montaje del video, lo cual ella lo negó. "No es un montaje, yo estaba ahí. Cuando me doy cuenta de lo que pasaba dejo de escuchar música en mi celular y grabé", ratificó a tiempo de indicar de que ella no pertenece a ningún partido político como se la había señalado en las redes sociales.

Señaló que había sido contactada por el Ministerio de Gobierno a quien pidió ayuda porque dice que es víctima de agresiones en las redes.

Brígida Parra se hizo conocida cuando subió un video en el que explicaba pormenores, aclarando que se estaba acusando a una persona equivocada, ya que en principio de menciona como autora a Ramona Borda. "La agresora se llama Ramona Borda y no es la de la foto que están compartiendo (en redes sociales) y tampoco es esposa de un dirigente del MAS. La información que están compartiendo es falsa", remarcó en el mismo.

El ministro Romero se refirió sobre el tema y condenó el ataque a la mujer de pollera. Afirmó que cualquier hecho similar deber ser denunciado venga de donde venga.