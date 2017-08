Indígenas recuerdan su día sin ejercer plenos derechos

Los derechos de las comunidades indígenas, materializados en la Declaración de la ONU de 2007, cumplen su primera década con avances reducidos y sin lograr salir del papel, pese a una reconocida utilidad que ahora necesita hacerse real.

Hoy se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha en la que se espera que se haga una revisión profunda de la Declaración de Naciones Unidas sobre el tema y esta dé su esperado salto del papel a la amenazante y cruda realidad que aún viven en el mundo esas comunidades.

El documento de la ONU, que celebra su nacimiento el próximo 13 de septiembre, fue decretado tras más de 20 años de discusiones y con la intención de proteger el derecho de los indígenas a vivir con dignidad, mantener y fortalecer sus instituciones y culturas y a perseguir su propio desarrollo en la medida que lo consideren.

Sin embargo, según analistas consultados por EFE, la "difícil" situación que afrontan los 370 millones de indígenas que viven en el mundo, en especial en Latinoamérica, refleja una "distancia" entre lo escrito en documentos como el de la ONU y su precursor Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la realidad.

"Todavía hay una brecha muy grande", expuso a Efe la antropóloga peruana Beatriz Huertas, experta en tribus amazónicas, a pesar de que la Declaración de la ONU "ha sido un instrumento importante y los pueblos indígenas conocen de su existencia".

Esa separación se evidencia, añadió Huertas, en que en regiones como Latinoamérica, que según la última ronda de censos nacionales alberga 42 millones de indígenas, "las legislaciones nacionales no están todavía adecuadas" para la protección de sus derechos.



"Se han continuado dando normas que facilitan la inversión en territorios indígenas; no se reconoce aún la integridad de esos territorios, sino que el Estado es el que dispone; y, en términos de salud, hay situaciones tan graves que incluso afectan su continuidad sociocultural", ejemplificó la experta.



En eso coincidió el ex ministro boliviano de Asuntos Indígenas Wigberto Rivero, quien aseguró que hasta ahora el derecho "está sobre la letra muerta", pues los esfuerzos "no se han instrumentalizado en mejorar condiciones" y "en generar una participación en igualdad con las sociedades".

"Ya avanzado el siglo XXI, los indígenas siguen siendo invisibilizados. Todavía no se nos ve como un factor determinante entre sociedades y mucho menos en nuestras economías", denunció.