Con la salida de Raúl Castro de la Presidencia del país, la Cuba revolucionaria abrirá nueva etapa regida por un gobierno que refleja los complejos equilibrios del poder en la isla, donde se mezclan renovación y continuismo y donde la vieja guardia no perderá de vista a los nuevos dirigentes. Este nuevo proceso no ha llamado la atención de los habitantes de la isla que no cambiaron su rutina ante tal hecho.

Es la primera vez en 59 años que alguien que no se apellide Castro estará al mando de Cuba. La Nación recoge el testimonio de un lugareño quien indica que ya Granma (órgano oficial del Partido Comunista de Cuba) se había encargado de dar a conocer el perfil del hombre que ahora gobernará.

"Lo hicieron durante los últimos cinco años. A los cubanos nos gusta Radio Bemba (los rumores de la calle) y por eso muchos apostaban que Raúl elegiría a su hija Mariela (al frente del Centro de Sexodiversidad) o, sobre todo, a Alejandro (jefe de los servicios secretos). Pero al final había total unanimidad, no solo en el nombre, sino también en que nos da igual uno que otro, nos da igual chicha que limoná", resumió Alexander Delgado.

El recambio generacional tantas veces mencionado por Raúl Castro en sus dos mandatos se saldará con el sucesor esperado, Miguel Díaz-Canel, al frente de un Consejo de Estado que supondrá una renovación solo parcial de sus miembros con trece caras nuevas frente a 18 que permanecen y un 77,8 % de sus integrantes nacidos después del triunfo de la Revolución.

El diario argentino también recoge la versión de R. L., un peluquero que no tener expectativas por lo que vaya a ocurrir. "No sé qué ocurra entre hoy y mañana ni me importa, es más de lo mismo. Yo lo que quiero es viajar a Estados Unidos", reconoció a este diario.

El máximo órgano de Gobierno en Cuba se rejuvenece ligeramente respecto al anterior: la media de edad de la candidatura única sometida a votación es de 54 años, tres menos que el designado en el año 2013.