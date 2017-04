Hay malestar en Argentina contra las políticas de Macri

Una decena de manifestantes detenidos fue el saldo de incidentes con la Policía en el marco de protestas durante la huelga general que paralizó ayer a Argentina, la primera contra la política económica del Gobierno de Mauricio Macri.



El contundente paro coincidió con la celebración en Buenos Aires del primer Foro Económico Mundial dedicado a América Latina (WEF Latam), que congregó a políticos, banqueros y empresarios en el exclusivo barrio de Puerto Madero, bajo estrictas medidas de seguridad.

Sin vuelos nacionales ni internacionales, ningún medio de transporte público y con cortes de calles, se cumplió con una alta adhesión la huelga general de 24 horas contra las políticas económicas de Macri.



"El paro es un éxito, ha mostrado en todo el país la disconformidad con la política económica del Gobierno. Hay cada vez más despidos, se firmaron compromisos que no iba a haber despidos. No se cumplió", dijo Carlos Acuña, dirigente de la influyente Confederación General del Trabajo (CGT).



El ministro del Trabajo, Jorge Triaca, reconoció que "el paro tiene una alta adhesión" pero criticó a los sindicalistas acusándolos de actuar con motivaciones políticas, en un año en que se celebran elecciones legislativas el 22 de octubre.



Cinco heridos y 10 detenidos dejaron los incidentes entre agentes de la Policía y manifestantes que se registraron en uno de los accesos a Buenos Aires, informaron fuentes de justicia al leer un reporte de la Gendarmería. El Gobierno advirtió que no permitiría el bloqueo de vías y desbloqueó.



Gobierno trata de minimizar



"Hay un malestar enorme porque la política económica no dio resultados" con su modelo liberal de mayor apertura a las importaciones, despidos y flexibilidad laboral, dijo Juan Carlos Schmid, secretario general de la influyente Confederación General del Trabajo (CGT), controlada por el opositor peronismo.



Con clima de día feriado, una señal del alto acatamiento a la medida de fuerza fue el paro de los gremios aeronáuticos, de técnicos y personal general, que dejó sin vuelos al aeropuerto de Ezeiza.



La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) indicó que la huelga afectó a más de 800 movimientos aerocomerciales, perjudicando a alrededor de 60.000 pasajeros.

La tercera economía de América latina sigue en recesión. Se desplomó un 2,3% en el primer año de Gobierno de Macri y solo en enero hubo una muy tibia recuperación, imperceptible aún para la clase media y trabajadora