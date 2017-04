Francia, frente a una elección clave con ‘frexit’ de trasfondo

Francia asiste hoy a una elección crucial para su futuro, cuyos resultados traerán cambios radicales al modelo de sociedad y convivencia de los habitantes, principalmente por la inmigración desde el norte de África. Además, a escala internacional, dependiendo de quién gane, está en riesgo la cohesión de la Unión Europea (UE) y la continuidad de la guerra contra el Estado Islámico (EI) en Siria.

El elector francés no solo está pensando en su situación particular, es decir, el Estado satisfaciendo sus necesidades, según explicó el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica, Carlos Murillo, en contacto telefónico con EL DEBER, sino que el elector francés también comprende que Francia no es un país más en Europa, al contrario, es, junto con Alemania, la base de la Unión Europea y el brexit es un factor determinante en esa decisión.

“Francia es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo a escala global (fenómeno Trump). Es decir, en este momento los partidos políticos tradicionales no tienen la llave del triunfo, por eso se habla ahora de cada candidato sin mencionar al Partido Socialista o a otro”, indicó respecto al bipartidismo que gobernó por años el país.

Marine Le Pen, Emmanuel Macron y Jean-Luc Mélenchon (a la extrema derecha, centro y extrema izquierda del espectro político) desafían, cada uno a su manera, el sistema político actual. Los tres confían en convertirse en el primer presidente en llegar al Palacio del Elíseo sin el respaldo de las dos grandes formaciones que han vertebrado la V República: el Partido Socialista y los conservadores Republicanos. “Eso es lo que estamos observando en el mundo. Seguimos hablando de izquierda y de derecha al ciudadano, pero estas etiquetas ya no son determinantes para decidir por quién votar”, acotó.

Migración y modelo de vida

El debate sobre el laicismo y la identidad nacional todavía no se ha cerrado en Francia, pese a que la Ley de 1905 consagró la separación entre la Iglesia y el Estado. La cuestión ahora aparece insertada en asuntos de seguridad, economía e integración, según la agencia EFE.

El burkini, bañador islámico que cubre totalmente el cuerpo de la mujer, sirve de ejemplo. Mientras la ultraderechista Le Pen y el conservador Fillon abogan por vetarlo, el socialista Benoît Hamon es contrario a su prohibición y el socioliberal Macron justifica su veto en ocasiones por motivos de orden público. La religión no ha tenido un rol tan preeminente en esta campaña, pero la identidad nacional y la apertura o no del país mantienen un rol central. "Lo que hace ganar a un candidato no es tanto un programa como un imaginario, el relato de Francia que resuene en la cabeza de la mayoría", explica el investigador en Ciencias Políticas Vincent Martigny.



En esa línea, el proteccionismo de Le Pen y la firmeza que comparte con Fillon en materia migratoria contrastan con la mayor flexibilidad de Hamon y del Mélenchon. Los recientes atentados yihadistas no han hecho caer a los aspirantes en el establecimiento de una relación directa entre islamismo y terrorismo porque, según el sociólogo del Centro de estudios políticos de la Universidad Sciences Po (Cevipof), Adil Jazouly, son conscientes de que no reporta rédito electoral.

Pero la inmigración sí se ha colado en una campaña en la que Fillon y Le Pen coinciden en querer suprimir la ayuda médica estatal a los irregulares, mientras que Hamon quiere integrarla en la cobertura sanitaria universal, Le Pen pretende hacer "imposible" la regularización de los extranjeros en situación ilegal y Mélenchon defiende lo contrario.

‘Frexit’ y Siria



Entre los candidatos con más opciones de victoria, dos se muestran hostiles a Europa, es decir, a favor de abandonar la UE igual que el Reino Unido (brexit), frexit en el caso francés, mientras que otros tres apuestan por reforzar la Unión. La ultraderechista Marine Le Pen y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, ambos eurodiputados, consideran un lastre para los intereses de su país la actual construcción europea, mientras que Hamon, Fillon y Macron son partidarios de continuar en el bloque.

La primera, conocida "eurófoba", apuesta por reforzar las fronteras francesas y, aunque ha moderado un tanto sus postulados, no oculta que la salida de la UE es un fin para ella. Propone renegociar con el resto de los socios un nuevo tratado, cuyo resultado será propuesto en referéndum a los franceses, que decidirán si quieren o no seguir, con las nuevas condiciones, en la UE.

Mélenchon, por su parte, quiere ir abandonando paulatinamente los tratados que, a su juicio, persiguen construir una Europa neoliberal.



El conservador Fillon cree que hay que reforzar la cooperación en terrenos como el judicial; el socialista Hamon es partidario de afianzar la actual unión antes de seguir ampliándola y Macron no duda en presentarse como el más europeísta de los candidatos y en proponer una mayor integración entre los miembros como contrapeso a Rusia y EE UU.



El otro gran tema de la campaña ha sido la posición frente al conflicto sirio, en el que Francia es el segundo contribuyente militar de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico (EI).



A menos de 20 días de la primera vuelta, el ataque con armas químicas de una población cerca de Idleb y la posterior respuesta de EEUU bombardeando una base aérea del régimen de Damasco irrumpieron en la campaña. Los favoritos para la victoria se dividen entre quienes piden mano dura contra Al Asad, alineándose así con la política preconizada por el actual presidente, François Hollande, y quienes consideran al líder sirio el mejor cortafuegos contra el EI.



En este segundo grupo se sitúan Le Pen, Fillon y Mélenchon, partidarios también de un acercamiento con el presidente ruso, Vladimir Putin, principal sustento del régimen de Damasco. Frente a ellos, Hamon, que considera hostil la política expansionista del Kremlin, defiende la opción de desalojar a Al Asad para comenzar una transición política en el país. Macron, el más atlantista de los candidatos, también apuesta por la salida del presidente sirio, pero con el aval de la ONU y sin dejar el país descabezado, para no repetir los errores cometidos, a su juicio, en Libia o Irak.



La simpatía de Le Pen con el Kremlin le valió muchas críticas. Mientras que Mélenchon, también cercano a Moscú, es muy hostil a EEUU, algo que le diferencia de la ultraderechista, admiradora de Trump.