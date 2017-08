Facebook compite con YouTube y lanza una plataforma de video

Facebook estrena su nueva plataforma de video y de transmisión de shows al puro estilo de la televisión porque si Google tiene YouTube, la red social de Mark Zuckerberg no se iba a quedar atrás. Este nuevo servicio, Facebook Watch, estará pronto disponible tanto en dispositivos móviles como en escritorio e incluso en apps de TV.

La popular red social está probando esta nueva herramienta que funcionará como una nueva sección de Facebook, para que los usuarios puedan acceder de una forma sencilla a Facebook Watch. Tal como han comunicado a través de su blog oficial, su objetivo es la difusión de contenido original, por ello, ya trabaja con varios creadores para lanzar el portal de videos con contenido exclusivo.

Además, este servicio está optimizado para ayudar al usuario a descubrir shows de acuerdo a sus intereses, sus amigos y los grupos que les gusten.

Lo que se podrá ver

Facebook Watch presenta secciones como Most talked about (Lo más comentado), que muestra shows de moda y más populares en la red social. Asimismo, habrá un apartado llamado ¿What’s making people laugh? (¿Qué hace reír a la gente?), que incluye los videos con más ‘jaja’ de los usuarios de Facebook.



Por último, destaca la categoría ¿What friends are watching? (¿Qué están viendo mis amigos?), que ayudará a los usuarios a conectarse con otras personas que siguen los mismos shows.



Como no podía ser de otra manera, los usuarios de Facebook Watch pueden dejar y ver comentarios de otros espectadores, además de poder participar en grupos de Facebook creados especialmente para hablar de los shows.



Facebook Watch también es una plataforma para todos los creadores y editores, quienes podrán encontrar audiencia y construir una comunidad de fans. La red social también pretende que ganen dinero por ello, promete que un 55% de las ganancias totales sean para ellos. No obstante, en la primera fase estará disponible únicamente para los usuarios de Estados Unidos, aunque pronto será lanzado para más personas y creadores.

Facebook Watch ofrecerá videos de temáticas variadas que abordarán desde el reality hasta la comedia, pasando por los deportes en vivo, con lo que se dice, es para competir con YouTube.



Desde su anuncio ayer, la comunidad de redes sociales está expectante y predispuesta a beneficiarse de este recurso.