La Corte Suprema de Venezuela excluyó ayer a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de las próximas elecciones presidenciales, en las que el presidente Nicolás Maduro aspira a la reelección, al atrasar seis meses un proceso de reinscripción de partidos políticos.

“Se ordena al Consejo Nacional Electoral la exclusión de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el proceso de renovación convocado”, señala una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que autoriza al Poder Electoral a reprogramar por seis meses la reinscripción de partidos, incluida la coalición.

La oficialista Asamblea Constituyente, que rige en el país, adelantó las presidenciales, habitualmente realizadas en diciembre, para el 30 de abril a más tardar.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado por la oposición de servir a Maduro- había fijado para mañana y el domingo la renovación de la MUD y los principales partidos que la integran, tras haberse retirado de las elecciones municipales del 10 de diciembre del año pasado denunciando un fraude en las regionales del 15 octubre. Ambos procesos fueron ganados por el chavismo.

Para reinscribirse, los partidos debían llevar al CNE las firmas de personas que representen 0,5% de los inscritos en el Registro Electoral en al menos 12 estados, de acuerdo con la ley. Unas 19 millones de personas están registradas para votar en todo el país.

La tarjeta de la MUD es la más votada a raíz del triunfo opositor en los comicios parlamentarios de 2015.



Garantías



La nueva ronda de negociaciones en República Dominicana entre el Gobierno y oposición venezolanos anunciada para el 28 y 29 de enero se topó con la negativa de los antichavistas a participar si el oficialismo no da señales de querer dar “garantías electorales”.



El anuncio del presidente dominicano, Danilo Medina de que las dos partes confirmaron su presencia fue rápidamente respondido por el negociador opositor Luis Florido.



"Si el Gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones (...) no será posible concurrir a su país", anunció Florido.