Europol alerta por un posible ‘cibercaos’

El ciberataque sin precedentes que alcanza a más de 150 países desde el viernes alimenta el temor al recrudecimiento del virus y a que hoy suceda un ‘cibercaos’, estiman expertos, cuando millones de computadoras sean encendidas.

“El último recuento asciende a más de 200.000 víctimas, esencialmente empresas, en al menos 150 países. Llevamos a cabo operaciones contra unos 200 ciberataques al año, pero nunca habíamos visto nada así”, dijo el director de la oficina europea de policía Europol, Rob Wainwright.

El ataque se produjo de ‘forma indiscriminada’ y ‘se propagó muy rápido’ añadió el director de Europol, que teme que el número de víctimas siga creciendo "cuando la gente vuelva al trabajo (hoy) y encienda el ordenador”.



Centenares de miles de computadoras están infectados desde el viernes por un virus ‘ransomware’ que explota una falla en los sistemas operativos Windows divulgada en los documentos pirateados de la agencia de seguridad nacional estadounidense NSA.

El virus bloquea los documentos de los usuarios y los hackers exigen a sus víctimas pagar una suma de dinero en la moneda electrónica bitcoin (difícil de rastrear) para permitirles acceder a los archivos.

Pocos pagos

Europol afirma que “hubo muy pocos pagos hasta ahora”, pero no dio cifras. Según Symantec, el sábado a mediodía se había registrado 81 transacciones por un valor total de $us 28.600. Posteriormente, la empresa de seguridad informática Digital Shadows señaló ayer que los pagos fueron $us 32.000.

Mientras que en Bolivia, Willians Duabyakosky, CEO de la empresa Gray Hat Corp., sostuvo que han recibido solicitudes para tomar cartas en el asunto de personas que ya han sido víctimas de este ataque. “Todavía no se tienen aún datos oficiales de las instituciones o empresas que han sido afectadas” agregó el experto en ciberseguridad.