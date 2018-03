Estudiantes se movilizan contra las armas en Estados Unidos

Estudiantes abandonaron las aulas en numerosas ciudades de Estados Unidos para protestar contra la violencia con armas de fuego en las escuelas, al cumplirse un mes de la matanza de 17 personas en Parkland, Florida.

Frente a la Casa Blanca se manifestaban centenas de estudiantes a los gritos de "¡Nunca más!" y "¡Basta!", al tiempo que exhibían pancartas donde se leía "Protejan a la gente, no a las armas".

Los grupos estudiantiles iniciaron luego una caminata desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, la sede del Congreso. Brenna Levitan, de 17 años y alumna de una escuela en el barrio de Silver Springs, en la periferia de Washington, dijo que la idea era "mostrar al Congreso y a los políticos que no vamos a quedarnos de brazos cruzados, no seguiremos callados".

Levitan, que marchó acompañada por su madre en la fría mañana de Washington, apuntó que la matanza en el colegio de Parkland "ha sido la última".

Frente al Congreso se sumaron a la marcha varios legisladores, incluyendo el senador Bernie Sanders, exaspirante presidencial del partido Demócrata.

"Ustedes, los jóvenes, están liderando este país. La gente se ha hartado y está asqueada con la violencia con armas de fuego", dijo Sanders utilizando un megáfono que le ofreció un estudiante.

En un colegio de secundaria en Cherry Hill, en Nueva Jersey, casi la totalidad de los estudiantes abandonó las clases y se reunió en el campo de deportes para protestar contra los reiterados episodios de violencia con armas en las escuelas.

En Nueva York, estudiantes de unos 50 colegios marcharon vistiendo chaquetas de color naranja, que distingue a los activistas por un mayor control de armas.

En tanto, en otro colegio de la ciudad de Los Ángeles los estudiantes se acostaron en su propio campo deportivo de forma de forma escribir "Basta", el de las protestas.

En el patio de un colegio de Portland, Oregon, los estudiantes se colocaron de forma de formar el tradicional símbolo de la paz.