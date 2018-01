"¿Está arrepentido?", preguntan gimnastas de EEUU a exmédico que abusó de ellas

Varias víctimas de abuso sexual de Larry Nassar testificaron este martes en el juicio que podría llevar al exmédico del equipo de gimnasia estadounidense a la cárcel de por vida.

"Traicionó mi confianza, se aprovechó de mi juventud y abusó de mí cientos de veces", dijo la exgimnasta Alexis Moore durante la vista en Lansing, Michigan.

"¿Está usted arrepentido por sus acciones y por todas las vidas que cambió para siempre?", añadió dirigiéndose directamente a Nassar, quien acudió vestido con el atuendo azul de su prisión.

Cabizbajo y sujetándose la cabeza con sus manos, Nassar escuchó los impactantes testimonios de sus víctimas. Algunas quisieron hacerlo en persona mientras que otras lo hicieron anónimamente.

Nassar "me robó la inocencia, la privacidad, la seguridad y la confianza", explicó en la corte la exgimnasta Jade Capua. Los abusos fueron "una experiencia que me cambió la vida, que me robó la inocencia demasiado joven".

Olivia Cowan, madre de dos hijas, explicó que sufre de estrés post-traumático y que tiene miedo de que sus hijas vayan a fiestas de cumpleaños o a pasar la noche a casa de amigas.

"¿Si no puedes confiar en un médico de fama mundial en quién puedes confiar", dijo Cowan entre lágrimas.

Según la oficina del Fiscal General de Michigan, se espera que 88 mujeres y niñas testifiquen durante el juicio.

- "Las niñas pequeñas no son niñas para siempre" -

Entre las mujeres que testificaron se encontraba también Donna Markham, madre de la exgimnasta Chelsea Markham, quien sufrió abusos por parte de Nassar desde los 10 años.

Markham relató que su hija abandonó la gimnasia a los 13, sufrió una depresión y se suicidó en 2009.

Kyle Stephens, amiga de la familia Nassar y la única que no tenía relación con sus procedimientos médicos, fue la primera en tomar la palabra este martes.

"Usaste mi cuerpo durante seis años para tu propia satisfacción sexual. Es imperdonable", comenzó, antes de contar que sentía que el suicidio de su padre en 2016 se debió en parte a que éste defendió a Nassar durante mucho tiempo.

"Convenciste a mis padres de que era una mentirosa (...) A lo mejor ya te has dado cuenta de que las niñas pequeñas no son niñas para siempre. Crecen y se convierten en mujeres fuertes que vuelven para destruir tu mundo".

- Biles también -

La vista, que podría durar varios días, tuvo lugar un día después de que la estrella de la gimnasia Simone Biles revelara que estaba entre las víctimas de Nassar.

"Yo también soy una de las muchas sobrevivientes que fueron abusadas sexualmente por Larry Nassar", escribió en su cuenta de Twitter la diez veces campeona mundial de gimnasia.

"La mayoría de ustedes me conocen como una chica feliz, risueña y enérgica. Pero últimamente me he sentido un poco rota y cuanto más trato de apagar la voz en mi cabeza, más fuerte grita. Ya no tengo miedo de contar mi historia", dijo la atleta de 20 años.

Las compañeras de equipo de Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney y Gabby Douglas también están en la lista de mujeres abusadas por Nassar.

El médico fue condenado a 60 años de prisión en diciembre por cargos de pornografía infantil pero podría ser sentenciado a cadena perpetua después de que se separaran los cargos por abuso sexual, de los que ya se ha declarado culpable.

Nassar fue acusado de abusar de más de 100 atletas durante más de tres décadas, cuando trabajaba como médico del equipo estadounidense de gimnasia y en la Universidad de Michigan.

Su caso forma parte de un amplio escándalo que obligó a la renuncia del jefe de la gimnasia de Estados Unidos Steve Penny en marzo.

Penny fue acusado por las víctimas de no notificar los abusos a las autoridades con mayor rapidez.

En respuesta al escándalo, USA Gymnastics adoptó una nueva "política deportiva segura" que requiere la "denuncia obligatoria" cuando existen sospechas de abuso sexual.

El presidente de la Federación Internacional de Gimnasia, Morinari Watanabe, le dijo a la AFP este martes que se creará un organismo para apoyar a las víctimas.

"El bienestar y la salvaguardia de niños y jóvenes atletas es fundamental en nuestro deporte. No toleraremos ningún abuso o acoso sexual dentro de la comunidad de la gimnasia", aseguró.