Durante un año investigaron a Cambridge Analytica (CA), la empresa británica que puso a Facebook en el mayor escándalo de su historia: filtró datos de 50 millones de usuarios norteamericanos y los usó con fines electorales.

Alexander Kogan, un ruso americano de la Universidad de Cambridge extrajo con intenciones académicas la información, luego él se transformó en una empresa y entregó los datos privados a CA que fue determinante para decidir el triunfo del presidente Donald Trump en Estados Unidos a través de las redes, el triunfo del Brexit en el referéndum británico y en campañas electorales de Argentina, Kenia, Nigeria y México, señala el diario argentino Clarín.

Los periódicos The Observer, The Guardian, The New York Times y el Channel 4 británico informó de la noticia y demostró hasta dónde las redes sociales se apropian y venden la data privada de los que usuarios.

La periodista Emma Graham Harrison, junto a su compañera Carole Cadwallaer, consiguió la información confidencial y contó a Clarín los detalles y las implicancias. Lee parte de la entrevista:

¿Cómo descubriste que Cambridge Analytica había construido 50 millones de perfiles, especialmente de futuros votantes norteamericanos a partir de los datos de Facebook, que podían influir en la forma en que votan en las elecciones de EE.UU.?

Esto fue principalmente el gran trabajo de una compañera mía del Observer, que se llama Carole Cadwalladr, que lleva más de un año en este tema. Un enlace llevó a otro. En un momento, una fuente me dijo: "Tienes que buscar un hombre: se llama Chris Wylie", que es el programador que ha salido con estos datos que hemos visto la semana pasada. Yo empecé a trabajar con ella hace como un mes, ayudándole. Porque hay muchos documentos. Es un tema muy complicado. Sólo pensar en cómo presentarlo a los lectores para que sea todo claro. Un tema que hasta para nosotros al principio fue un poco difícil.

¿Por qué Chris Wylie, que ayudó en la construcción de este software, decidió colaborar con ustedes?

Él lo explica mucho mejor que yo. A él le interesaba todo el tema del Big Data y trabajar con este tipo de investigaciones. Empezó a trabajar con Cambridge Analytica porque le daba una oportunidad de explorar estos temas. Se fue de la empresa en 2014. Lamenta lo que pasó con esto. Que lo construyó sin saber cómo lo iban a utilizar. Sentía que tenía una responsabilidad para que la gente sepa lo que estaba pasando .

¿Por qué Facebook no denunció esta filtración de "data" masiva y vital cuando la conocía desde el año 2015?

Es una pregunta que sólo puede responder Facebook. Yo no quiero especular por qué no lo hicieron. Pero lo que es muy claro es que ellos decidieron en esa época, que no tenían una responsabilidad de avisar a los usuarios de Facebook que su "data" había llegado a las manos de esta gente y que lo estaban utilizando de una forma que está obviamente en contra de las reglas de Facebook mismo.

¿Facebook les explicó a ustedes por qué no borraron esos perfiles si los conocían desde el año 2015?

Facebook dice que ellos, cuando supieron que los tenía Cambridge Analytica en contra de sus reglas, contactaron a Cambridge Analítica y con GSR, que fue la empresa hacia adentro de Cambridge, Alexander Kogan y les informaron que tenían que borrar todos los datos. Dicen que las dos empresas, GSR y Cambridge Analytica, le confirmaron que estaban borrados. Y ellos decidieron tomar su palabra. Lo que dice Christopher Wylie es que no hicieron más pruebas. O sea no le pidieron su ordenador para hacer un chequeo ni nada. Sólo le pidieron una carta de que ellos no habían usado estos datos. Facebook dijo que pidió que los borraran y que no sabían que todavía tenían los datos, hasta el siguiente reportaje de nosotros.

¿Ustedes tienen alguna evidencia de qué Facebook hizo con esos perfiles en las elecciones norteamericanas ?

Hay que distinguir que Facebook es una plataforma, donde Cambridge Analytica y GSR cosechaba los datos y los utilizaban luego para hacer anuncios políticos o lo que sea. Facebook mismo no estaba haciendo estos anuncios políticos. Son dos cosas distintas. El que estaba intentando utilizar los datos que venían de Facebook, no fue Facebook mismo. Fue Cambridge Analytica.

¿Quién es Cambridge Analytica? ¿Cómo es ese vínculo que viene de Cambridge Analytica con el académico Alexander Kogan, que es ruso y que formó esa empresa Global Science Research y que se relacionó con Facebook?

Es una fórmula muy complicada. Alexander Kogan no es ruso, es norteamericano. El nació en Moldova y vivió en Moscú hasta los 7 años pero ahora es ciudadano de EE.UU. Es académico en Cambridge y a Cambridge Analytica le interesaban las prestaciones y el desarrollo que estaba haciendo ahí. Investigando cómo utilizar perfiles en redes sociales para entender las personalidades.

Este tipo de desarrollos lo estaban haciendo también otros psicólogos de la Universidad de Cambridge. Y él se contactó con Cambridge Analytica. Dice que él no ganaba dinero con este contrato, sino que lo hacía solo porque quería los datos para sus propias investigaciones en Cambridge. Cambridge Analytica es una empresa vinculada con SCL, que es una empresa global, que hace muchos trabajos en muchos países. Pero tiene una división que se llama "SCL Elecciones". Cuando van a otros países, a veces se tienen que cambiar de nombre. Son las mismas personas trabajando en el mismo tema, pero a veces cambia el nombre de la empresa. Cambridge Analytica es SCL.

Tras el pedido de disculpas de su fundador, la amenaza de retirarle la publicidad por parte de todos los anunciantes, ¿el futuro de Facebook está en peligro?

Lo más importante de todo esto es que ha enfocado al mundo en la importancia de protecciones en los datos personales. A veces parece un tema muy técnico. Y la gente, especialmente en el tema de anuncios, muchas veces dicen: "bueno, si puedo tener un "thread" gratuito, me da igual si una empresa enorme sabe que a mí me gusta comer dulce de leche o lo que sea”. Espero que, a través de este reportaje y el enfoque global que tenemos, haya más atención pública a la importancia de protecciones a los datos privados y los usos y abusos que puede haber de estos datos si no hay protecciones. Creo que Facebook, de una forma u otra, va a tener que responder a estas nuevas demandas públicas respecto a la privacidad.

Frente a este fenómeno ¿Entramos en un nuevo periodo frente a las redes? ¿Se deben regular las redes o ya es demasiado tarde?

Puedes ver, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, que los dos gobiernos están muy preocupados con lo que ha pasado con Facebook y Cambridge Analytica. Y hay un enfoque muy grande en la regulación.Yo no diría que es demasiado tarde. Es algo muy importante para mucha gente que muchos de nuestros ciudadanos vean esto como algo crítico para el futuro de nuestras democracias. Hay una presión en los miembros de nuestro parlamento, de los diputados en el Senado y Congreso en los Estados Unidos, a responder a las conclusiones que han salido de estos reportajes.

¿Facebook y Cambridge Analytica están fragmentando a la sociedad y a la democracia, peligrosamente, con sus métodos? ¿Cuál debe ser el rol de los gobiernos para limitar ese daño?

Hemos visto que hay muchísimas preguntas, tanto para Facebook como para Cambridge Analytica, que están preguntando los ciudadanos, los gobiernos, los reguladores. Estas semanas van a ser muy importantes. Es una época en que podremos ver si podemos tener respuestas para entender mejor lo que está pasando. Y como democracias, responder y controlar estas nuevas tecnologías.

¿Ustedes van a extender esta investigación a otros países o no?

No puedo decir que vamos a extenderlo a otros países.. No creo que esto vaya a ser el final de sus investigaciones.