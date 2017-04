Erdogan gana referéndum, pero la oposición impugna

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, obtuvo ayer una ajustada victoria en el referéndum crucial que le otorga más poder, pero la oposición denunció que el resultado divide profundamente el país.

El sí logró el 51,4% de los votos frente al 48,6% del no, con el 99,5% de las urnas escrutadas, según resultados no oficiales publicados por la agencia de prensa progubernamental Anadolu. Por la noche, el responsable del Alto Consejo Electoral (YSK) de Turquía, Sadi Güven, confirmó que el sí había ganado. Agregó; sin embargo, que el resultado definitivo se anunciaría ‘en 11 o 12 días’.

En un tenso final de jornada, el no, muy retrasado al comenzar el escrutinio, fue recortando distancias a medida que transcurría el recuento, sin lograr finalmente superar al sí.

Pide respetar el resultado

“Hoy (...) Turquía ha tomado una decisión histórica”, declaró Erdogan a los periodistas en su residencia oficial en Estambul. "Con el pueblo, hemos realizado la reforma más importante de nuestra historia", añadió el jefe de Estado, que llamó a los países extranjeros a ‘respetar’ el resultado.

Poco después, el presidente turco mencionó la posibilidad de organizar un nuevo referéndum, esta vez sobre el restablecimiento de la pena de muerte, lo que pondría fin al proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. Pero los primeros datos sobre la votación señalan que el país está totalmente dividido sobre los cambios constitucionales propuestos.

El no triunfó en Estambul, Ankara y Esmirna, las tres mayores ciudades del país, así como en las regiones de mayoría kurda y en las zonas costeras del Mediterráneo y del Egeo. El sí en cambio tuvo su mayor apoyo en las regiones de Anatolia. Tras el anuncio de la victoria de Erdogan, la Unión Europea instó al gobierno turco a buscar el "mayor consenso nacional posible".

Los dos principales partidos de la oposición de Turquía denunciaron "manipulaciones" y anunciaron su intención de pedir un nuevo recuento.

Denunciaron que el YSK consideró válidos los votos que no llevaban el sello oficial del colegio electoral