Encapuchados son la resistencia en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se apresta a concretar en las urnas estedomingo su Asamblea Constituyente, vital para seguir en el poder, pese al fuerte rechazo internacional y la arremetida de la oposición con protestas que dejan más de un centenar de muertos. Es precisamente esta situación la que ha motivado a que decenas de estudiantes de una prestigiosa universidad de Caracas hayan elegido escudos, máscaras antigás y capuchas como una medida de protesta contra el Gobierno.

"No abandonamos los estudios, solo los alternamos con las manifestaciones. No podemos dejar al país a la deriva y encerrarnos en una burbuja. El Gobierno tiene dos salidas: una es por la vía democrática y otra por la fuerza", dice C. H., un alumno de Ciencias Políticas al diario El País, de España.

Como iniciativa de los universitarios nace 'La Resistencia', un movimiento originado con las protestas contra Maduro, desencadenadas en abril tras el intento del Gobierno de despojar de sus facultades al Parlamento, de mayoría opositora, y que han continuado por la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del Ejecutivo. La Resistencia ha actuado como fuerza de choque ante los ataques de los militares o los policías. Dentro de este grupo también hay profesionales, obreros, exmilitares y desempleados, entre otros ciudadanos.

Muchos califican a estos jóvenes como "guerreros" otros como "terroristas". El movimiento había debutado en las protestas opositoras de 2014, pero ha sido en el reciente conflicto cuando ha adquirido protagonismo. Jorman Ortíz, camarero de un restaurante en Caracas, abandonó sus estudios universitarios para cargar con un escudo en la primera línea de combate. "Cada quien pinta algo en su escudo. Yo puse una bandera de Venezuela en el mío, ya quemada y agujereada por los ataques de la policía", explica.

"No es una guerra, porque nosotros no tenemos armas letales. Ellos nos disparan balas; nosotros lanzamos piedras. Ellos usan equipos antimotines; nosotros, escudos hechos de zinc o de madera. Nosotros buscamos proteger con nuestros escudos a la población; esquivamos o dispersamos las bombas lacrimógenas que disparan contra la gente", dijo L. L., un alumno de Ingeniería Civil, dice que combate a los militares para honrar este propósito.

Los opositores prosiguen este jueves su segundo día de una huelga de 48 horas, tras una primera jornada que dejó dos muertos en fuertes disturbios entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes en Caracas y otras ciudades.



Con barricadas de escombros en las calles o confinados en sus casas, los opositores cumplirán también este segunda día de paro, al que hasta ahora sus dirigentes asignaron un acatamiento del 92%, aunque el gobierno dice que fracasó pues la estratégica industria petrolera no paró.



Sin ceder terreno, Maduro convocó a sus seguidores este jueves al cierre de campaña por la Constituyente, en lo que consideró será "uno de los actos históricos más importantes" en casi dos décadas de gobierno chavista.