En Ecuador investigan supuesta muerte de periodistas secuestrados

El Gobierno de Ecuador intenta verificar un comunicado atribuido a los secuestradores del equipo periodístico del diario El Comercio, en el que se asegura que operaciones militares en la zona fronteriza con Colombia donde fueron retenidos causaron su muerte. El ministro del Interior, César Navas, dijo en una comparecencia ante la prensa que realizan "las verificaciones tanto de la veracidad de los hechos descritos ahí, como también del origen, de la fuente" del documento, atribuido al grupo armado "Oliver Sinisterra".

El frente "Oliver Sinisterra" es un grupo armado al mando de Walter Patricio Artízala Vernaza, alias "Guacho", y que antes era parte de la columna Daniel Aldana de la antigua guerrilla colombiana FARC.

En la comparecencia tras la circulación del documento en la prensa y redes sociales, Navas reveló que se comunicó con las autoridades políticas y de niveles operativos de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Colombia, quienes les informaron "que no conocen la veracidad de esta información".

Apuntó que se estableció el compromiso de esas autoridades para realizar los esfuerzos necesarios que permitan comprobar la veracidad de la información presentada en la nota. El ministro desmintió que su país haya realizado operaciones ofensivas en la zona fronteriza con Colombia, donde el pasado 26 de marzo fue secuestrado el equipo, conformado por un periodista, un fotógrafo y un conductor.

"Queremos desmentir que, de parte del Ecuador, de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía Nacional, se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona", dijo Navas al subrayar que sí han llevado a cabo "operaciones de control permanente en la zona".

De igual manera, comentó que tras conocer del secuestro, pidieron a las autoridades colombianas que "no se ejecuten operaciones que comprometan la integridad de los tres compatriotas".

El periodista Javier Ortega (36 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45 años) y el conductor Efraín Segarra (60 años) fueron secuestrados en la zona de Mataje, en la provincia fronteriza de Esmeraldas (noroeste), donde recababan información sobre las consecuencias de los ataques registrados en la zona desde enero.

En el comunicado atribuido al "Frente Oliver Sinisterra" se menciona la muerte del equipo de prensa como consecuencia de operaciones en varios puntos donde al parecer pueden estar los secuestrados, según la versión no confirmada. "Estamos considerando los escenarios para que ellos vuelvan sanos y salvos", pero se espera que "estos seres (los criminales) se conduelan de sus familiares, de sus seres queridos, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo", afirmó hoy el mandatario de Ecuador, Lenín Moreno.

El Gobierno colombiano también aseguró que no ha encontrado elementos para determinar la autenticidad del comunicado. "Hemos hecho el análisis e inteligencia de ese texto firmado por un supuesto Frente Oliver Sinisterra de las FARC y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico", dijo en rueda de prensa el ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas.

Al respecto, Moreno lamentó que el conflicto armado que ha afectado desde hace mucho tiempo al territorio colombiano se haya acercado en los últimos meses a Ecuador. Uno de los familiares de los secuestrados dijo a Efe que el ministro Navas se comunicó hoy con ellos, pero que no les proporcionó más información de la que reveló ante la prensa.

Consternada, la familiar, que prefirió no ser identificada, pidió prudencia ante las informaciones no confirmadas que circulan. Lo propio hizo el ministro del Interior ecuatoriano al instar a la sociedad a informarse por los canales oficiales para no tener "ninguna interferencia en los procesos que todavía se llevan a cabo y se ejecutan por parte de las unidades especializadas de la Policía Nacional en tratar el secuestro".

Los familiares de los secuestrados se reunieron este martes con Moreno, quien les reiteró los esfuerzos que hace su Gobierno para el retorno de los integrantes del equipo periodístico "sanos y salvos". Además, un grupo de familiares prevé viajar hoy a Lima para tratar de intervenir en el marco de la Cumbre de la Américas, que tendrá lugar entre el viernes y sábado próximos.

"Estamos buscando un espacio para que se reúnan con el secretario general de la OEA, Luis Almagro", dijo en rueda de prensa el presidente de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), César Ricaurte. De momento, añadió, los familiares tienen confirmada una reunión con el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza.

"También tendrán reuniones con expresidentes de las Américas que están actuando en el grupo de apoyo a Venezuela", agregó Ricaurte.