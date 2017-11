El Ministerio de Salud adquiere 3 millones de dosis contra la rabia

El Ministerio de Salud informó de que la campaña de vacunación contra la rabia, programada para el 18 y 19 de este mes, se realizará de forma paralela en Santa Cruz y Oruro, ya que ambas regiones concentran el 85% de los casos de rabia canina de todo el país. En ambos departamentos se tiene previsto inmunizar más de 640.000 animales y de estos, 400.000 son en Santa Cruz.

El responsable nacional de Zoonosis del Ministerio de Salud, Gróver Paredes, informó de que para esta campaña el Gobierno dispone de 3 millones de dosis de cultivo celular, las cuales fueron adquiridas con una inversión de Bs 8 millones. De estas, 190.000 son para Oruro y 456.000 para Santa Cruz, mientras que el resto se distribuirá en los demás departamentos, previa evaluación.

Paredes dio detalles de la campaña y destacó que desde este año las vacunas son elaboradas en el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), que apostó por la innovación tecnológica.

“Esta nueva dosis tiene muchas ventajas, la principal es la reducción del tiempo de inmunización”, dijo Paredes. La nueva vacuna genera anticuerpos en el animal dentro de las 48 horas, mientras que en la convencional se debía esperar 21 días.

Asimismo, indicó que en esta cruzada deben ser vacunados todos los perros, así estos hubieran recibido la dosis en las campañas anteriores. Las brigadas acudirán casa por casa para inmunizar a las mascotas.

“Estamos en alerta epizootia, por eso todos los perros de Santa Cruz y Oruro serán vacunados, no existen excepciones, no importa si este año el can recibió la dosis. Las brigadas buscarán a las mascotas casa por casa”, subrayó.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra son los encargados de ejecutar la cruzada en la capital cruceña, que registra 478 casos de rabia, de los 558 que hay en todo el departamento. Ambas instituciones ya comenzaron el trabajo de capacitación de los vacunadores. Piden a la población su cooperación, permitiendo que las brigadas vacunen a las mascotas.

Protesta de los animalistas



Por otro lado, los defensores de animales continúan en vigilia en las afueras del Centro Temporal para canes y felinos, ubicado en el barrio El Triunfo. El secretario municipal de Salud, Fernando Mustafá, reiteró que la protesta impide que las perreras móviles puedan salir a realizar la captura de canes vagabundos con sospecha de rabia.

El secretario de Salud indicó que se están haciendo los análisis legales para activar procesos por atentado a la salud pública.

Sin embargo, Marisol Fernández y Karen Morales, que están en vigilia, aseguran que la protesta es pacífica, que solo están pidiendo un trato humanitario para las mascotas y que se busquen otras alternativas para frenar la sobrepoblación de los canes, como la esterilización.

En la jornada

Casos

En lo que va del año se registran 558 casos de rabia canina en el departamento de Santa Cruz, siendo la capital cruceña la que concentra la mayor cantidad de positivos, con 478. Los casos se registran principalmente fuera del cuarto anillo de la ciudad; la zona este tiene el 37,8% de los casos confirmados; la zona norte, 31,1%; la zona sur, 20,5%; y el centro, 10,4%. Oruro reporta alrededor de 190 casos.



Rabia humana

En lo que va del año, tres personas han muerto por causa del mal de rabia. El último caso se conoció hace algunos días y es el de un hombre, que no sospechaba que había sido infectado hasta que le aparecieron los síntomas del mal.