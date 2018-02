EEUU planea recortar fondos en política exterior

El presupuesto para 2019 presentado por el Departamento de Estado refleja el deseo del Gobierno del presidente Donald Trump de centrarse en “EEUU primero” y frenar el gasto en exteriores, como evidencia el drástico recorte de un 32% en el máximo órgano de la diplomacia estadounidense.



El plan de presupuesto para el próximo año fiscal, que aún deberá someterse a la aprobación del Congreso, contempla un recorte de $us 17.831 millones en fondos para el Departamento de Estado, que pasa de contar con $us 55.632 millones en 2017 a solo $us 37.801 en la propuesta para 2019.



Esa reducción contrasta con el incremento de fondos destinado al Departamento de Defensa, el cual ya ha recibido el visto bueno del Senado para una partida de $us 716.000 millones para 2019.



Respecto a la cartera de Exteriores es notoria la disminución en la aportación estadounidense a organismos internacionales, que pasaría de $us 3.266 millones en 2017 a 2.191 millones en el próximo curso fiscal. La aportación de EEUU al Presupuesto General de Naciones Unidas sería de $us 442.946 millones en 2019 frente a los $us 593.267 millones aprobados en 2017. Este recorte alcanzaría los $us 293 millones para el conjunto de agencias e instrumentos vinculados a la ONU.



Entretanto, el plan de EEUU para “reconstruir la desmoronada infraestructura” del país, busca movilizar hasta $us 1,5 billones en los próximos 10 años combinando fondos federales y estatales con incentivos para los privados.