EEUU da un ultimátum a Rusia para retirar apoyo a Al Asad

El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, llegó ayer a Rusia con un ultimátum para el presidente ruso, Vladímir Putin, al que instó a elegir entre el régimen sirio de Bashar al Asad y una alianza con los países de Occidente.



Tillerson, el primer alto funcionario de EEUU que visita este país desde la llegada al poder del presidente Donald Trump, puso en duda que la alianza con Al Asad e Irán sirva a los intereses de Rusia "a largo plazo". "¿Es esa una alianza a largo plazo que sirve a los intereses de Rusia o preferiría unirse a EEUU, junto con otros países occidentales y de Oriente Medio, para resolver la crisis en Siria?", declaró antes de viajar rumbo a Rusia.

Tillerson, que participó en Italia en una reunión de Exteriores del G7 y acordó con la primera ministra británica, Theresa May, "presionar" a Rusia, subrayó que "está claro que el reinado de la familia Al Asad está llegando a su fin".

Presunto ataque químico

Desde el presunto ataque químico del pasado 4 de abril en la provincia siria de Idleb, del que Occidente responsabiliza a Damasco, Tillerson no ha dejado de acusar a Rusia de ser responsable "moral" de la muerte de casi un centenar de civiles.



En criterio de Washington, Rusia ha incumplido su parte en el acuerdo de eliminación de armas químicas en Siria, que evitó en 2013 una invasión estadounidense y que fue forjado prácticamente bajo la mesa por Putin y Al Asad.



Al mismo tiempo, aunque aseguró que Washington guarda en la recámara un nuevo bombardeo contra objetivos sirios, afirmó ayer que para la Casa Blanca es prioritaria la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico.



Los otros países del G7 no solo rechazaron nuevas sanciones contra Moscú, como proponía el Reino Unido, sino que abogaron por una solución diplomática para el conflicto, admitiendo que sin Rusia e Irán no hay arreglo posible.



Mientras, Putin dejó claro que no dará su brazo a torcer al responder ayer a las acusaciones alertando sobre que, según los datos en su poder, se preparan nuevas "provocaciones" de ataques químicos en Siria para culpar a Al Asad. "Se proponen colocar algún tipo de sustancia y culpar de su uso a las autoridades sirias", aseguró. A su vez, Putin destacó que la situación creada tras el presunto ataque químico en Siria le recuerda a la invasión de Irak en 2003, "cuando EEUU habló de armas químicas