EEUU busca explicar envío de ‘armada’ a Norcorea que no fue

Estados Unidos atribuyó ayer a un malentendido el anuncio de que un portaaviones de propulsión nuclear y su grupo de ataque se dirigían a la Península de Corea hace dos semanas, cuando en realidad la flota tomaba rumbo sur y no llegará hasta finales de este mes a la zona.

Hace diez días, el Comando del Pacífico anunció que el Carl Vinson y su grupo de ataque abandonó Singapur para tomar rumbo hacia la Península de Corea a fin de mantener capacidades militares pocos días después de un polémico ensayo de misiles del régimen de Kim Jong-un, criticado por EEUU y Japón.

No obstante, no ha sido hasta hoy cuando el Gobierno estadounidense ha intentado aclarar la confusión de lo que se creía una medida disuasoria inmediata contra Corea del Norte y que el presidente estadounidense, Donald Trump, alimentó.



El 11 de abril, Trump aseguró que estaban enviando una armada muy potente, cuando en realidad la flota estaba dirigiéndose hacia el océano Índico para participar en unas maniobras previstas con Australia.



Confusión

El vicepresidente Mike Pence, indicó ayer que la confusión generada y amplificada por Trump no tenía la intención de confundir al público.

El Pentágono atribuyó a un malentendido que se diera por hecho que el Carl Vinson que ayer aún se hallaba en el Índico, no en el Pacífico, iba a salir directamente desde Singapur hacia la Península de Corea.



"El hecho es que está camino a la península de Corea y eventualmente llegará", aseguró ayer el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. El secretario de Defensa, James Mattis, dijo: "No anunciamos los movimientos de nuestros navíos por adelantado, pero tampoco quisimos ocultar que había un cambio de planes, como está ocurriendo", agregó.