El Congreso de Estados Unidos aprobó hoy, con el voto de ambas cámaras, un proyecto presupuestario que permitirá en las próximas horas la reapertura de la Administración, en cierre parcial desde la pasada medianoche.



La Cámara de Representantes aprobó las cuentas con 240 votos a favor y 186 en contra después de que el Senado hiciera lo propio con 71 votos favorables y 28 contrarios.



Las votaciones de esta madrugada no estaban en la agenda de republicanos, demócratas ni de la Casa Blanca, que pretendían aprobar los presupuestos el jueves para evitar así un nuevo cierre administrativo a medianoche, cuando se agotaban los fondos.



Sin embargo, el senador republicano Rand Paul bloqueó la votación con tecnicismos originando el cierre.

Paul, un libertario, mostró así su oposición a unos presupuestos que elevan significativamente el gasto público y el techo de endeudamiento.



"Con toda honestidad, de buena fe, no puedo simplemente mirar hacia otro lado ahora que mi partido es cómplice del déficit", afirmó Paul en su discurso en el Senado. "Cuando los republicanos están al mando -añadió-, no hay un partido conservador. Muchos de los llamados conservadores pierden la cabeza", añadió.



Con el bloqueo al que Paul sometió al Congreso, cerca de un millón de empleados públicos se fueron a dormir este jueves sin saber si hoy tendrían que acudir a sus puestos de trabajo o quedarse en casa.



El Congreso, no obstante, logró aprobar las cuentas antes de que el grueso del aparato público se pusiera en marcha por la mañana.



Estos presupuestos a dos años quedaron aprobados con el apoyo de un significativo número de demócratas, que renunciaron así a la que había sido su principal condición en las negociaciones, la regularización de unos 800.000 jóvenes indocumentados denominados "dreamers" o "soñadores".