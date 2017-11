Diputados piden de nuevo un juicio político al vicepresidente Glas

Diputados ecuatorianos, en su mayoría de la oposición, volvieron a pedir este martes en la Asamblea Nacional la celebración de un juicio político al vicepresidente Jorge Glas por su presunta implicación en la trama de corrupción de Odebrecht.

La petición, en la que se describen los supuestos delitos investigados por la Fiscalía General del Estado, fue presentada a la Secretaría de la Asamblea Nacional (Parlamento) con el apoyo de 55 diputados de los 63 que integran la oposición, según informaron medios locales. El juicio político en Ecuador es proceso parlamentario por el que se puede censurar a una personalidad política llegando a prohibirle el retorno a la actividad política.

De acuerdo al diario "Expreso", a diferencia de una petición similar hecha en julio y rechazada por la Cámara, en la de hoy destaca el apoyo de legisladores del oficialismo y menciona a la diputada Marcia Arregui, del movimiento gubernamental Alianza País (AP).

Antes de cualquier análisis sobre los hechos en cuestión, la petición deberá pasar al Consejo de Administración Legislativa (CAL), que a su vez pedirá un dictamen de constitucionalidad a la Corte Constitucional. Sólo después volvería a la Asamblea para su gestión en la comisión de fiscalización y el pleno.

En declaraciones al diario "El Comercio", Henry Cucalón, del Partido Social Cristiano (PSC), señaló que el CAL "no puede blindar la responsabilidad política que tiene el vicepresidente". También instó a la Corte Constitucional a que no aplace el proceso. Cesado en sus responsabilidades desde agosto (que no de su cargo constitucional de vicepresidente), Glas se encuentra en prisión preventiva desde principios de octubre en una penitenciaría de Quito, por su presunta participación en la trama de la constructora brasileña Odebrecht, que se comenzó a investigar a finales de 2016 a raíz de informaciones procedentes de Estados Unidos.

Las sospechas que recaen sobre él se remontan al período en que era ministro coordinador de Sectores Estratégicos, entre 2010 y 2012, durante la gestión del anterior presidente Rafael Correa. En mayo, antes de que la Fiscalía lo vinculara al caso, fue reelegido para la vicepresidencia en tándem con Lenín Moreno, de quien se ha distanciado en los últimos meses por discrepancias políticas.

Glas asegura que en ningún caso aceptó los sobornos de la firma brasileña -responsable en Ecuador de coimas por decenas de millones de dólares para obtener proyectos de gran envergadura- y que todo se trata de una supuesta persecución política.