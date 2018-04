Díaz-Canel abre la era pos-Castro con el desafío de salir del estancamiento

Miguel Díaz-Canel inicia la era pos-Castro con el desafío de sacar a Cuba del estancamiento económico, de la mano del octogenario Raúl Castro, quien ayer planteó que impulsará una reforma de la Constitución y que se quedará al frente del Partido Comunista solo hasta 2021.

Con un mandato de cinco años, que podrá prorrogarse hasta 2028, Díaz-Canel abre una etapa de transición en la que el nuevo mandatario, remarcó, continuará inalterables las principales políticas del castrismo.

“El mandato dado por el pueblo a esta legislatura es dar continuidad a la revolución cubana en un momento histórico crucial, que estará marcado por todo lo que debemos avanzar en la actualización del modelo económico”, dijo.

Llamó la atención el previsible y breve discurso de Díaz-Canel y el programático mensaje de Raúl Castro, quien reconoció la lentitud del programa de reformas económicas y los “errores” cometidos durante su gestión, que explican el malestar de la mayoría de los cubanos.

Díaz-Canel, primer vicepresidente desde 2013, ingeniero electrónico, de 58 años, cabello cano y amante de Los Beatles, escaló en la línea de mando respetando los caminos establecidos dentro del gobernante PCC.

Raúl, de 86 años, lo trajo a su lado, le encargó representar al Gobierno en visitas oficiales al extranjero y lo preparó para asumir el cargo más importante en la isla, mientras la prensa estatal le iba dando más espacio.

El nuevo presidente tendrá que mantener el equilibrio entre la reforma y el respeto a los principios revolucionarios, pero deberá esforzarse por actualizar el modelo estatista y sacar a Cuba del actual freno económico.

La tarea más urgente es la unificación de las dos monedas nacionales que circulan en el mercado, además de la eliminación de tasas de cambio preferenciales para empresas estatales -que son la mayoría en la isla-, situación que genera distorsiones en una economía golpeada, además, por el embargo impuesto por Estados Unidos desde 1962.

Raúl sucedió en el poder a su hermano Fidel en 2006, cuando este enfermó (murió en 2016). Inició una serie de reformas impensadas para su economía de modelo soviético, como la apertura a inversiones extranjeras y a la generación de negocios propios, a la par de un histórico acercamiento con Estados Unidos, su enemigo de la Guerra Fría.



Según analistas, los cambios han sido tímidos y no han conseguido reactivar una economía altamente dependiente de las importaciones y de su aliada Venezuela, sumida en una crisis.



Castro dijo que a pesar del “complejo” camino transitado desde la aprobación de las reformas económicas y sociales impulsadas durante su Gobierno, pensó que “a estas alturas” se habría “avanzado más” en su aplicación.



El primer secretario del gobernante Partido Comunista manifestó la intención de la isla de continuar impulsando el sector privado.



Además, insistió en que no renuncian a la ampliación de la modalidad de “trabajo por cuenta propia”, que “lejos de significar un proceso de privatización neoliberal de la propiedad social, permitirá al Estado desprenderse de la administración de actividades no estratégicas”.

Agregó que proseguirán “el experimento de las cooperativas no agropecuarias”, una de las modalidades de trabajo no estatal más extendidas.

La reorganización del sector privado de la isla, que emplea a más de medio millón de cubanos, comenzó en agosto con la aplicación de nuevas disposiciones, entre ellas la paralización temporal de la entrega de licencias.



El expresidente también mencionó las demoras en la “reforma salarial y de pensiones, así como la supresión de gratuidades indebidas y subsidios generalizados a productos y servicios, en lugar de a las personas sin otro sostén".



“Nunca nos hicimos ilusiones que sería un camino corto y fácil”, reconoció Castro.



Principales decisiones



Para dejar claro quién gobernará en Cuba, Díaz-Canel reconoció: “Raúl Castro encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación”.



Ante la Asamblea, Díaz-Canel dejó claro que aunque Castro se retira de la primera línea política, ya que tampoco formará parte del recién renovado Consejo de Estado, su opinión seguirá teniendo un enorme peso.

Castro, que fue reelegido diputado en las elecciones generales de marzo y fue el candidato más votado del país, recibió en pie y muy sonriente una ovación de los más de 600 diputados del Parlamento cubano después de que el nuevo presidente subrayara que “Cuba lo necesita”.



Díaz-Canel, considerado un discípulo aventajado, dedicó una considerable parte de su primer discurso a reconocer el legado del ya expresidente durante sus dos mandatos. Castro, según el nuevo presidente cubano, “asumió la dirección de Cuba en una difícil coyuntura económica y social, y como estadista ha encabezado, impulsado y estimulado profundos cambios estructurales”.



A cargo de liderar una transición histórica en un primer mandato de cinco años, será el primer líder cubano nacido después de la revolución de 1959 y tendrá que forjar una legitimidad que fue natural en los Castro.



“Es difícil evaluar la capacidad de Díaz-Canel para ser presidente (...) Viene del sistema, pero es la rigidez del sistema el mayor obstáculo para avanzar con los cambios económicos y políticos necesarios”, consideró Michael Shifter, presidente del grupo de investigación Diálogo Interamericano.

¿Quién es díaz-canel?

Cumple 58 años

Miguel Díaz-Canel nació en Villa Clara el 20 de abril de 1960, por lo que hoy cumple 58 años.



Otra generación

Nació un año después del triunfo de la Revolución que lideró Fidel Castro. Es un político forjado desde las bases del Partido Comunista (PCC), que ha ido ascendiendo progresivamente en las estructuras del poder hasta convertirse en el número dos del régimen.



Experto

Se incorporó a las Fuerzas Armadas. Desde abril de 1985 se desempeñó como profesor en la Universidad Central de Las Villas. Es ingeniero electrónico.