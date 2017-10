El diputado argentino Julio De Vido pidió hoy a la Cámara Baja una "licencia" para desvincularse por un tiempo como legislador, en la víspera de que ese cuerpo comience a tratar la orden de dos jueces para que sea despojado de sus fueros con el fin de ser detenido por varias acusaciones de corrupción.

"Las razones que motivan mi pedido y decisión están vinculadas a las disposiciones, acciones, manifestaciones y resoluciones tomadas en las causas judiciales por las que se requiere hoy mi desafuero y detención", explica en un texto enviado a la Cámara de Diputados, quien fuera ministro de Planificación Federal durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) En su instancia, facilitada a Efe por fuentes cercanas a De Vido, quien además renunció a la presidencia de la Comisión de Energía, el político remarca que "es la privación ilegitima" de su libertad "la única motivación que persiguen dichas solicitudes".

"Esta situación suma un hito más en la escalada de escarnios mediáticos y judiciales hacia mi persona que me obligan no solo a presentarme en forma urgente, sino además a querellar para vindicarme", añadió el kirchnerista, cuya petición de "licencia" se desconoce por el momento si será aprobada y cuáles serán sus efectos a favor o en contra de su situación judicial.

La pasada semana, un juez procesó con prisión preventiva al diputado por presuntas irregularidades en la importación de gas natural licuado en el tiempo en que fue ministro, que se suma a otro pedido de arresto realizado días por otro magistrado en el marco de un expediente por un presunto desvío de fondos públicos.

Sin embargo, la detención de De Vido, uno de los altos exfuncionarios del kirchnerismo más afectados por la Justicia, no puede llevarse a cabo todavía porque cuenta con la inmunidad de arresto que le proporcionan sus fueros como diputado.

El proceso parlamentario para que el pleno vote su desafuero comenzará este martes.

"Les aseguro a todos que la posible afectación a mi libertad personal en estas condiciones donde no existe Estado de Derecho no me desvela", subrayó el legislador en el texto conocido hoy, en el que agrego que las que le afectan son causas que "caen por su propio peso y no se sostienen en Derecho".