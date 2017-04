Cuatro muertos y 12 heridos en atentado

Cuatro personas han muerto y 12 han resultado heridas al atropellar ayer un camión a una multitud en el centro de Estocolmo, informó la Policía, que ha detenido a una persona vinculada con lo que las autoridades consideran un atentado.



Las autoridades sanitarias regionales habían informado poco antes de un muerto y 15 heridos, nueve de ellos graves, aunque esa cifra solo se refiere a la gente que ha sido atendida en centros hospitalarios y no incluye a quienes pueden haber muerto en el lugar de los hechos.

"Hemos controlado a una serie de personas y hace poco tiempo arrestamos a una en la que estamos especialmente interesados. El detenido coincide con la descripción (del sospechoso buscado), lo que hace que sea de interés para la investigación", declaró en rueda de prensa Jan Evensson, de la Policía de Estocolmo.



Evensson confirmó que la persona ha sido identificada y que estaba en las inmediaciones del lugar de los hechos, pero no quiso dar más datos.

Según señaló, de momento ha sido retenido y no está oficialmente detenido y continúa la búsqueda de más sospechosos.



Acto terrorista

"Trabajamos con la hipótesis de que se trata de un delito de terrorismo", declaró el jefe de las fuerzas operacionales de la Policía Nacional, Stefan Hector.

Hector reiteró la recomendación de las autoridades a los ciudadanos de que no se acerquen al centro de Estocolmo porque la investigación continúa en marcha.

"Suecia ha sido atacada. Todo apunta a un atentado terrorista", declaraó el primer ministro sueco, Stefan Löfven, que se encontraba al suroeste del país y ha suspendido su viaje a Gotemburgo al congreso del Partido Socialdemócrata para regresar a Estocolmo.



Nivel de alerta elevado

Fuerzas policiales han sido movilizadas en toda Suecia para aumentar la visibilidad y la vigilancia de zonas estratégicas, aunque los servicios de inteligencia mantienen el nivel de alerta terrorista "elevado", tres en una escala de cinco.



El camión se estrelló minutos antes de las 15:00 horas (9:00 hora boliviana) contra la entrada principal de Åhléns, unos conocidos grandes almacenes en el centro de Estocolmo, en la principal calle peatonal (Drottninggatan), atropellando a varias personas.

La cervecera sueca Spendrups confirmó que el camión siniestrado pertenece a la compañía y que había sido robado ayer por una persona enmascarada, aprovechando que el conductor estaba descargando mercancía. Al tratar de detener al agresor, el conductor resultó herido.

Hay miedo

El tráfico de metro y el ferroviario se han vuelto a reanudar después de varias horas paralizado. "Hay nervios, hay un miedo en el aire", describió el boliviano Carlos Salazar al describir el ambiente que se vivió ayer en Estocolmo, Salazar vive desde hace 25 años. Suecia solo había sufrido un atentado hasta la fecha, en diciembre de 2010, cuando un kamikaze se hizo explotar en la misma calle peatonal de Estocolmo dejando heridos leves. Los hechos recuerdan los ataques perpetrados en Londres, Berlín y en Niza, en el sur de Francia, cuyos autores embistieron a una multitud con vehículos