“Cuando no les conviene el derecho internacional, lo dejan de lado”

El embajador de Bolivia ante la ONU destacó el protagonismo de Bolivia en el escenario internacional y el poder incidir en los asuntos más importantes de la diplomacia mundial.



Bolivia pidió una sesión del Consejo de Seguridad de las NNUU. ¿Esta actuación cuánto aporta a Bolivia y a su imagen como país?

Bolivia ha sido electa por más de 180 votos como miembro del Consejo de Seguridad, con el mandato de defender los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

El protagonismo de Bolivia en el escenario internacional le da no solo visibilidad sino también le permite, con límites, incidir en los asuntos más importantes de la diplomacia mundial.

Existen tres factores para ese protagonismo: el liderazgo del presidente Evo Morales, el hecho de que Bolivia actúa de manera independiente y soberana, y que Bolivia es un ejemplo en temas de preocupación internacional, como la reducción de la pobreza y de la desigualdad.



¿Cuál es la postura de Bolivia respecto a este tipo de acciones (las de EEUU) y respecto a quienes las apoyan?

Es necesario reiterar nuestra condena más enérgica al uso de armas químicas. Es un crimen horrendo y los responsables de cualquier acto de esta naturaleza deben ser rigurosamente sancionados. Las acciones de EEUU se realizaron mientras la ONU debatía una resolución sobre la investigación de los ataques del martes. Esas acciones son violatorias del derecho internacional por haber sido realizadas de manera unilateral, sin autorización del Consejo de Seguridad. Es inadmisible que un Estado, cualquiera que sea, se arrogue los papeles de investigador, fiscal, juez, jurado y verdugo.

¿El ataque de EEUU a Siria a qué puede llevar al resto del mundo?

Como ejemplo es imprescindible señalar que la invasión a Irak de 2003 fue también una acción unilateral, justificada por la mentira de que Irak poseía armas de destrucción masiva.



Después de 14 años, no solo tenemos el trágico saldo de más de un millón de muertos, sino que además establecieron las condiciones para el surgimiento del grupo terrorista denominado Estado Islámico, con graves consecuencias no solo en Oriente Medio, sino en todo el mundo. Además de una crisis humanitaria con millones de desplazados y refugiados. Ese es un ejemplo de lo que puede pasar.



¿Cómo ve el consejo de seguridad de la ONU? ¿Cree que es un espacio independiente o que está controlado por EEUU y por las representaciones de Europa?

El Consejo de Seguridad es una instancia poco transparente y anacrónica, pero es la instancia a la que la Carta de las Naciones Unidas le da la responsabilidad de velar por la paz y seguridad internacionales.



El hecho de que se realicen acciones unilaterales muestra que cuando no les conviene el derecho internacional, lo dejan de lado. Los países que se llenan la boca de respeto al derecho internacional ahora acompañan a Estados Unidos en violarlo.