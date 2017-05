Consejos de Gates a los universitarios para generar impacto en el mundo

Bill Gates escribió una carta dirigida a la promoción de universitarios de la clase 2017 en la que reveló qué carreras elegiría seguir, si es que hoy su objetivo fuera, nuevamente, crear desde cero una compañía como Microsoft.

"¡Felicitaciones! Acaban de lograr algo que yo nunca pude hacer: obtener un título universitario", comenzó diciendo en la misiva a todos los graduados de los Estados Unidos y Europa.

En la carta, Gates explica los motivos que le obligaron a dejar Harvard en 1975, pero resalta que consideraría tres campos de estudio, si es que estuviera allí afuera hoy en día buscando la misma clase de oportunidades para generar un gran impacto en el mundo.

“El primero es la inteligencia artificial: tenemos que empezar a aprovechar todas las formas para hacer que la vida de las personas sea más productiva y creativa", señala.

"El segundo es la energía: hacerla limpia, asequible y confiable será esencial para combatir la pobreza y el cambio climático", añade la carta.

"El tercero es la biociencia: que están llenas de oportunidades para ayudar a las personas a vivir vidas más largas y saludables”, concluye la recomendación del filántropo.

"Si pudiera darle a cada uno de ustedes un regalo de graduación, sería una copia de "The Better Angels of Our Nature", de Steven Pinker. "Después de tantos años de estudio, probablemente no estén tan interesados en leer un libro de 700 páginas, pero por favor agréguenlo a su lista de lectura. Es el libro más inspirador que leí en toda mi vida", añadió Gates, para concluir: "Buena suerte a todos. Este es un gran momento para estar vivos. Espero que puedan hacer lo mejor de él".