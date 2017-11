Comicios presidenciales en Chile, con la duda de una segunda vuelta

Ocho candidatos aspiran a la presidencia de Chile en las elecciones que se celebrarán el domingo, con la probabilidad de que haya que celebrar una segunda vuelta el 17 de diciembre para dirimir el resultado de unos comicios en los que también se renueva la Cámara de Diputados y parte del Congreso.

Hoy, en vísperas de que finalice la campaña, la mayoría de las encuestas ponen de manifiesto que el ganador será el empresario Sebastián Piñera, quien presidió el país entre 2010 y 2014.

El sondeo difundido recientemente por el Centro de Estudios Públicos (CEP), atribuye a Sebastián Piñera (Chile Vamos, derecha) un 44,4%, seguido de Alejandro Guillier (Fuerza de Mayoría, centro izquierda) con un 19,7%, y Beatriz Sánchez (Frente Amplio, izquierda) con un 8,5 %.

Sin embargo, la mayoría de las encuestas no aclaran si será necesaria una segunda vuelta para elegir al triunfador de las elecciones, si es que el primero no consigue el 50% de los votos.



Ataque

Por otro lado, el senador chileno Fulvio Rossi, que busca su reelección en las elecciones, fue atacado ayer a golpes y cuchilladas en la norteña ciudad de Iquique y permanece ingresado en el hospital, aunque su vida no corre peligro, informaron fuentes de su comando. La presidenta Michele Bachelet condenó el ataque.