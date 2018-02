Cientos de migrantes marchan por sus derechos en Chile

Cientos de inmigrantes marcharon ayer por las calles céntricas de Santiago en señal de protesta por "el abuso laboral, la violencia y la discriminación" que sufren en este país.

"Chile solidario y no racista", "Somos trabajadores y no delincuentes", "Amnistía migratoria" y "La clase obrera no tiene fronteras", son algunas frases que se podían leer en las pancartas que muchos de los inmigrantes portaban durante la protesta pacífica.

La iniciativa arrancó cerca de la Plaza de Armas de Santiago y recorrieron varias manzanas hasta llegar hasta las cercanías del Palacio de la Moneda, sede del Ejecutivo.

El presidente de la coordinadora de inmigrantes, Rodolfo Noriega, dijo a los periodistas que le han hecho llegar más de 500 cartas a la presidenta Michelle Bachelet donde le piden prontas soluciones a las distintas problemáticas que los afectan como son el abuso laboral, la violencia y la discriminación que sufren algunos extranjeros.

Según datos oficiales, en Chile habitan alrededor de medio millón de inmigrantes, aunque se desconoce todavía la cantidad exacta debido a esa "cifra negra" de indocumentados que preocupa a las autoridades.