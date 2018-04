Centro Interno mostró otra denuncia de maltrato contra el docente Herrera

El Centro de Estudiantes de Derecho (CED) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno hizo conocer ayer otra denuncia por discriminación contra el docente Juan Carlos Herrera Vargas por parte de un grupo de estudiantes de primer año de la carrera de Derecho de la gestión 2014, quienes pidieron su cambio por presuntas agresiones verbales.

Herrera enfrenta un proceso penal por los delitos de racismo y discriminación a denuncia de tres estudiantes mujeres por haberlas ofendido en el aula en una clase de la materia de Derecho Administrativo. La pesquisa está en ‘status quo’ debido a que el profesor fue internado en un centro de salud mental diagnosticado con trastorno sicótico.

Yerko Áñez, secretario ejecutivo del CED, exhibió ayer en conferencia de prensa dos documentos (fotocopia) del caso de hace más de tres años: uno fechado el 25 de junio de 2014 en el que 23 alumnos del grupo H-1 firman, con sus respectivos registros y números de carné, poniendo de manifiesto el maltrato del profesor.

Y el otro papel datado el 26 de junio de 2014, firmado por el secretario del CED de la época, Deny Gil Melgar, que eleva la carta al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Manfredo Menacho, detallando la agresión verbal y sicológica del docente, en especial contra la estudiante G.M.B.C., “quien fue agredida verbalmente, discriminándola, agrediéndola sicológicamente, haciendo abuso de autoridad, utilizando términos inadecuados”, refiere la nota.

Supuesto acoso sexual



El actual representante de los estudiantes explicó que la más afectada fue G.M.B.C., pues afirmó que Herrera la habría acosado sexualmente. La denunciante no se presentó ayer a la conferencia. Se sabe que es una egresada de la carrera de Derecho y ahora cursa un diplomado.

El secretario del CED indicó que cuando tenga más elementos contundentes presentará el caso a la Fiscalía.

“Este tipo de hechos demuestra que no es un caso aislado. No podemos permitir estas conductas de parte de este docente, por eso exigimos su expulsión. Sobre el hecho de 2014 nos comentaron que lo sancionaron y terminó impartiendo cátedra en Tecnología; ni bien tenga documentos al respecto, los mostraré”, señaló Áñez.



Wendoly Jiménez, una de las denunciantes del caso reciente, cree que el hecho de 2014 demuestra que la inconducta del catedrático era de data antigua. “Él dijo que nuestro caso fue un complot armado. Para nada, si fuese un complot con tinte político, como aseguró, las autoridades estuvieran a nuestro favor, nosotros no hemos aparecido con ninguna autoridad pública. El anterior caso es una clara muestra de que esto (los insultos) viene de años atrás. ¿Cuántos más habrán?”, se preguntó.



A Saúl Lijerón, presidente de la Asociación de Docentes de Derecho, le llama la atención que un caso de 2014 salga ahora a la luz. “Si yo me siento agredido acciono de inmediato, ¿por qué esperaría tanto tiempo? Creo que esto tiene nomás un trasfondo”, manifestó el abogado Lijerón.

Proceso interno



Herrera está suspendido de sus funciones desde la semana pasada. La dirección de la carrera de Derecho elevó un informe al Consejo Facultativo con los antecedentes de la agresión que se viralizó por las redes sociales y se espera que este organismo se pronuncie hoy al final de una reunión pactada para las 9:00.

Segunda evaluación



El fiscal departamental Freddy Larrea espera la segunda valoración médica del Instituto de Investigaciones Forenses al docente, con el fin de tener un informe más certero sobre su salud y de esa forma proceder con la toma de la declaración formal.



Una valoración forense realizada la semana pasada dio cuenta de que Herrera padece de un trastorno sicológico y por ende se encuentra medicado en un centro de salud mental.



Sin embargo, la fiscal Yolanda Aguilera, una de los tres fiscales de la corporativa que dirige la pesquisa, manifestó que era necesaria una nueva valoración forense al paciente para agilizar el proceso. En el Vicerrectorado de la Uagrm manifestaron que también se encuentran analizando los antecedentes.

Pide informe sobre salud de procesada

El fiscal departamental Freddy Larrea manifestó que ha pedido un informe a la corporativa de tres fiscales que investiga el caso de Ramona Francis Melgar Jofré (69), acusada de discriminar a María Janko (mujer de pollera) en un micro, para conocer su estado de salud y analizar la posibilidad de avanzar en la pesquisa con la toma de su declaración.



Ramona Melgar fue internada en un centro de salud a mediados de marzo acusando un deterioro de salud mental. El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) evaluó su condición y dicho resultado es el que el fiscal Larrea ha requerido para analizarlo.