Capturan a 'Bryan' un cabecilla del grupo de los secuestradores

Las policías de Ecuador y de Colombia capturaron alias ‘Brayan’. La Policía de ambos países señalan al detenido como uno de los cabecillas de la estructura delictiva del Frente Óliver Siniesterra.

Según investigaciones, el detenido es experto en explosivos y uno de los hombres claves de la organización delictiva. Este grupo es señalado por el secuestro y asesinato de tres integrantes de EL COMERCIO y por el último plagio de una pareja. También por los recientes atentados explosivos en Esmeraldas. Los primeros datos dicen que el apresado operabaen las zonas de Llorente y La Guayacana, en Tumaco (Colombia). Su captura se produjo en medio de las acciones coordinadas entre Ecuador y Colombia y se lo procesará por los actos violentos en la frontera norte.

El 18 de abril del 2018, las fuerzas de seguridad de Ecuador y Colombia empezaron los operativos en la zona fronteriza y en la tarde se difundieron las primeras imágenes del trabajo conjunto. De hecho, el operativo policial donde se detuvo a alias ‘Brayan’ se realizó en Ipiales, en el departamento fronterizo de Nariño. Participaron las fuerzas del orden de las dos naciones y la Fiscalía de Colombia. En el comunicado del Ministerio del Interior de Ecuador se detalla que alias ‘Brayan’ “se dedicaba a la obtención de los insumos químicos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la región del Bajo Mira y en la frontera, para su posterior comercialización”.

Según el diario El Tiempo de Bogotá, el detenido llegó herido a un hospital de Ipiales. Allí dijo que la herida fue consecuencia de una bala perdida. Ramiro Mantilla, comandante de la Policía ecuatoriana, y Jorge Nieto, director de la Policía colombiana, dieron más detalles desde Tumaco. “Las investigaciones de la unidad criminal lo ubicaron en Ipiales. En Colombia se le sindica por siete ataques armados cometidos este año contra integrantes de la fuerza pública”, señaló Nieto.

En cambio, Mantilla dio a conocer que el operativo binacional se concretó por el intercambio permanente de información. “En Ecuador ya tenemos la detención de 43 miembros de esta organización. Además, se detuvo a alias ‘Amarillo’ y ahora a alias ‘Brayan’. Eran los que colocaban y activaban explosivos”, sostuvo Mantilla. Según la Policía colombiana, el detenido integró las FARC durante 10 años. Allí comenzó su amistad con alias ‘Guacho’. Además, sería el responsable del brazo armado de la organización delictiva. En el mismo operativo, Mantilla informó que ambas policías también coordinan acciones por el secuestro de Óscar Efrén Villacís Gómez y Katty Vanesa Velasco Pinargote, una pareja de Santo Domingo de los Tsáchilas.

El plagio de ellos ocurrió la semana pasada. Según el jefe policial ecuatoriano, las investigaciones determinan que la pareja fue plagiada por ‘Guacho’ cuando ingresaron a Puerto Rico, un poblado colombiano que limita con Mataje, en Esmeraldas, Ecuador. “De las primeras investigaciones, sabemos que la pareja llegó a San Lorenzo, se hospedó en un hotel y -por versiones de los empleados- fueron a Puerto Rico, es decir, al lado colombiano”, dijo. Así se descartó que el secuestro se haya perpetrado en Ecuador. “Los secuestros no se están dando en San Lorenzo ni en Esmeraldas”, indicó Mantilla. Asimismo, dentro de las acciones emprendidas por el nuevo secuestro, el viceministro del Interior, Andrés de la Vega, arribó el miércoles 18 de abril a Santo Domingo y mantuvo una reunión reservada en el ECU 911.

La gobernadora Mary Verduga anticipó que una de las medidas adoptadas fue brindarle seguridad a la familia y apoyo psicológico y médico. Anabel Velasco, hermana de la joven secuestrada, pidió que se les provea de información precisa y detallada. Los familiares desean estar al tanto de las exigencias y del estado de salud de la pareja. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno hizo el 18 de abril una advertencia a los secuestradores: “No vamos a aceptar sus condiciones”. El miércoles, los parientes ultimaron detalles para participar en una marcha convocada por la sociedad civil y autoridades de Santo Domingo de los Tsáchilas para las 16:00 de este jueves.

Los nuevos secuestros tienen activos a los ministros de Defensa y del Interior de Ecuador. El presidente Lenín Moreno dio 10 días de plazo para la detención de alias ‘Guacho’ y anticipó cuál será su decisión en caso de no cumplir el pedido. “Como dolorosamente me ha correspondido con otros compañeros, a los cuales he solicitado que den un paso al costado después de equivocaciones o por no cumplir lo que la ciudadanía o su gobierno espera de ellos, pues deben dar un paso al costado”.

El Jefe de Estado también dio más detalles sobre lo ocurrido con los colaboradores de este Diario y dijo que sí hubo una negociación con los secuestradores. “Sí, se estaba negociando. Se negociaba la vida de ellos versus el sacrificio que había que hacer un Estado y sus compromisos con la ciudadanía y el mundo”. El Gobierno también continúa gestionando apoyo.

El 18 de abril, María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores, se reunió en Quito con 40 embajadores y representantes diplomáticos y con 20 funcionarios de distintos organismos internacionales para informar la situación en la frontera. El tema de la violencia también se trató en el XIX Cumbre Judicial