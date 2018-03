Canciller peruano advierte que salida de PPK afectaría a Cumbre de las Américas

La renuncia del ahora expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), "complicaría" la Cumbre de las Américas que se realizará en Lima el 13 y 14 de abril, según la perspectiva de la canciller Cayetana Aljovín.

La autoridad expresó que la salida de PPK afectaría la participación de otros mandatarios que observarían que se perjudica el orden democrático de Perú.

De momento, todavía no se recibió ninguna notificación de alguno de los países que confirmaron su presencia en la cumbre, pero Aljovín señaló que sería evidente que un presidente haga una invitación y que después aparezca otro.

Hace una horas, la canciller señaló que en caso de que el presidente Kuczynski sea destituido, ella renunciaría inmediatamente a su cargo. Hasta el momento no se ha confirmado su dimisión.

Tras la renuncia del ahora exmandatario a la presidencia del Perú, el país queda en la incertidumbre y la situación de La Cumbre de las Américas es bastante incierta para los diferentes mandatarios que iban a llegar al país.



Quien se conoce que no asistirá es el aliado de PPK en Argentina, Mauricio Macri. El político indicó que no asistirá a La Cumbre de las Américas debido a la inestabilidad y polarización que se vive en Perú.



En esa misma línea, otro que está en duda es Juan Manuel Santos, mandatario de Colombia. También es posible que Donald Trump, presidente de EEUU, no asista.