Brasil pone en alerta a Latinoamérica

La turbulencia política desatada en Brasil, a raíz de la publicación de una grabación que implica al presidente Michel Temer en corrupción y la obstrucción de una investigación por el megrafraude en Petrobras, pone en vilo a los países de Latinoamérica porque puede incidir en sus economías.

Los mercados bursátiles de Argentina, Chile, México, Perú y Colombia fueron los primeros en sentir el sacudón por lo ocurrido en Brasilia. El intercambio comercial con Bolivia también está en riesgo, excepto la exportación de gas al vecino país, que es el primer mercado.

En Argentina, la preocupación está en el aire. La incertidumbre crece a medida que se desconoce el futuro de la Presidencia de Temer. “El crecimiento brasileño, aunque lento, generó en el sector industrial argentino una enorme expectativa. Cuando Brasil debilita ese crecimiento y puede variar su tipo de cambio afecta la competitividad local y eso impacta directamente al crecimiento argentino”, afirmó Dante Sica, de la consultora Abeceb, según el diario Clarín.

En San Pablo, el mercado bursátil cayó y el dólar se disparó. El índice Ibovespa llegó ayer a suspender las operaciones durante media hora debido a una abrupta caída de más del 10% y terminó la jornada con una bajada del 8,80%, hasta los 61.597 puntos, según publicó la agencia de noticias EFE.

Por su parte, el real brasileño se depreció un 8,96% frente al dólar, que cerró el día en los 3,402 reales para la venta en el tipo de cambio comercial.

El sismo político también repercutió en la Bolsa de Comercio de Santiago registrando su mayor caída en lo que va del año, presionado por acciones de firmas con negocios en Brasil. Entre las empresas que registraron pérdidas en Chile figuran las acciones del grupo Latam Airlines, creada tras la fusión de la aerolínea brasileña TAM y la chilena LAN, que disminuyeron un 6,45%, a 7.484,80 pesos.

“No renunciaré”

La renuncia de Temer es cuestión de tiempo. Su respaldo político en el Congreso tiende a fragmentarse y la presión social crece. “Cuando empiece a perder el apoyo de su base política, ahí se irá. Es cuestión de tiempo”, opinó Joaquín Ernesto Palhares, director de la revista Carta Mayor de San Pablo, en contacto telefónico con EL DEBER.

El brasileño asegura que cuando el presidente asumió el mandato no tuvo legitimidad ni el respaldo popular de su antecesora Dilma Rousseff. Ahora su poder está sostenido por una coalición de partidos que puede fragmentarse en cualquier momento.

No obstante, el presidente se aferra al poder y negó rotundamente las acusaciones en su contra en un mensaje televisado a la nación, después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) decidiera abrir una investigación para determinar si efectivamente trató de comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a fin de alejar el peligro de ser implicado en la trama de corrupción en Petrobras.

"No renunciaré. Repito, no renunciaré", proclamó el mandatario, de acuerdo con la transmisión televisiva de CNN.

El presidente, con una popularidad bajo mínimos, aseguró ser inocente y reivindicó "el optimismo" generado por su gestión, que pretende sacar a Brasil de la peor recesión de su historia mediante recetas de austeridad y reformas conservadoras. No obstante, las fuertes medidas de ajuste están provocando movilizaciones de la población, que se ve amenazada.

El mandatario citó mejoras en las cifras de inflación, de desempleo y del inminente crecimiento, tras un retroceso del PIB del 3,8% en 2015 y del 3,5% en 2016, desde que asumió el poder en sustitución de la destituida izquierdista Rousseff, de quien era vicepresidente.



¿Qué pasará?

En caso de que el presidente Michel Temer renuncie o sea destituido en un juicio político, tal como ocurrió con Rousseff hace un año, asume un nuevo mandatario de acuerdo con la línea sucesoria de mando.



En este caso, figuran el presidente del Senado, Eunício Olivera, y el presidente de Diputados, Rodrigo Maia, pero ambos están siendo investigados en la trama de corrupción en Petrobras y existe el riesgo de que no puedan asumir el cargo.

Entonces, la responsabilidad cae sobre la presidenta del Tribunal Supremo Federal, Cármen Lúcia Antunes Rocha, quien asumiría de manera provisional y convocaría a elecciones indirectas dentro de 30 días.



Es decir, que la sustitución de Temer sería realizada por el Congreso Nacional, según lo previsto en el artículo 81 de la Constitución para los casos en que el presidente o vicepresidente dejan el mandato después de dos años en el cargo. Sin embargo, la población y algunos legisladores plantean modificar la norma y convocar a elecciones directas y sea el pueblo quien con su voto elija al nuevo presidente.



"Nosotros, el frente popular de Brasil y el Frente Popular, abogamos por el cambio de

la Constitución de forma urgente y no ocurran elecciones indirectas", dijo Raimundo Bonfim, coordinador general del Centro de Movimientos Populares (CMP), según la cadena Telesur.



La incertidumbre de no saber qué pueder llegar a ocurrir en el país reina entre los brasileños, que están indignados de ver a toda la clase política implicada en corrupción.

DE AQUÍ EN MÁS

Una grabación pone en jaque a Michel Temer



Comprar silencio

El Tribunal Supremo de Brasil autorizó ayer la investigación contra el presidente Michel Temer, objeto de una denuncia por intentar comprar el silencio de un influyente diputado que se encuentra preso acusado por corrupción en el caso Petrobras.

Investigación en curso

El magistrado Edson Fachin, instructor del caso Petrobras en el Supremo, dio luz verde al pedido realizado por la Procuraduría General de la República, por lo que Temer pasa a ser formalmente investigado en el marco de la operación Lava Jato.

O Globo reveló grabación

El aval para autorizar la investigación a Michel Temer se produce después de que el diario brasileño O Globo aireara la existencia de una grabación en la que el mandatario supuestamente avaló la compra del silencio a Eduardo Cunha, impulsor del juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en 2016.

Obstrucción a la justicia

De acuerdo con la Constitución brasileña, un presidente solo puede ser investigado por los actos cometidos durante el ejercicio de su mandato y la supuesta obstrucción a la justicia, según O Globo, fue realizada por Temer el pasado marzo.

Un año en el poder

El presidente Temer está en el poder desde mayo de 2016 y de forma efectiva desde el 31 de agosto, cuando Rousseff fue destituida por el Congreso en el marco de un juicio político por el maquillaje de las cuentas públicas.

Niega acusación

El presidente brasileño y del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), anterior aliado del PT de Rousseff, reconoció el miércoles que se reunió en marzo con el empresario de JBS, Joesley Batista, pero negó que comprara el silencio de Cunha, expresidente de Diputados.

Marchas piden la renuncia de Temer

Miles de personas tomaron anoche las calles de al menos una decena de las principales ciudades de Brasil para manifestarse contra el Gobierno de Michel Temer, acorralado por un monumental escándalo de corrupción en Petrobras.



Las manifestaciones fueron convocadas a través de las redes sociales por organizaciones de la sociedad civil, que además de exigir el fin del Gobierno de Temer, pidieron convocar elecciones generales. Las principales concentraciones se desarrollan en Río de Janeiro, San Pablo y en la capital, Brasilia, en medio de fuertes operativos de seguridad de la Policía.



La oposición sostiene que el único fin posible es la "renuncia inmediata" del presidente. Según la Constitución, si Temer renuncia o es destituido, el Congreso deberá realizar una elección indirecta para escoger a quien completará el período que inició Rousseff en 2015, que concluye el 1 de enero de 2019.



El panorama tiende a complicarse aún más con movilizaciones que están siendo convocadas para el domingo. Además, la próxima semana se tienen previstas marchas a Brasilia contra los ajustes del Gobierno.