Bajo la tutela de Raúl, Miguel Díaz-Canel asume la presidencia de Cuba

Bajo la tutela implacable de Raúl Castro y con el mandato de continuar con las principales políticas del castrismo, Miguel Díaz-Canel asume hoy el poder en Cuba tras la salida del arquitecto de la Revolución Cubana. Castro continuará al frente del Partido Comunista de Cuba (PCC), máxima instancia del poder en la isla.

Con 57 años encima, este ingeniero electrónico, número dos del gobierno y militante del Partido Comunista, fue propuesto ayer en la Asamblea Nacional como candidato único para suceder a Raúl Castro, un relevo que dará paso a una nueva generación dentro de la revolución en la isla.

“Me asiste la honrosa misión, en nombre de la Comisión de Candidaturas Nacional, de proponerles para presidente de los Consejos de Estado y Ministros de la República de Cuba al compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez”, dijo ayer su presidenta, Gisela Duarte, ante la Asamblea Nacional.

Tras el anuncio, Díaz-Canel y Raúl Castro, en primera fila de la sala, se estrecharon en un abrazo. Minutos antes habían ingresado juntos y ocupado sus asientos como diputados en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Detrás de ellos se encontraban Ramón Machado Ventura y Ramiro Valdés, históricos de la revolución y también vicepresidentes de Cuba.

El planteamiento, sometido al voto del pleno de la Asamblea Nacional, también incluye como candidato a primer vicepresidente actual cargo de Díaz-Canel- al sindicalista afrocubano Salvador Valdés Mesa, de 72 años.

En la lista además van las propuestas únicas para 5 vicepresidentes, un secretario y los otros 23 miembros del Consejo de Estado.

Tras la votación, la sesión culminó y se reanudará hoy, donde se informará el resultado. La fecha del 19 de abril es simbólica: corresponde al 57º aniversario de la victoria en Bahía de Cochinos (Playa Girón), cuando fueron derrotadas las tropas anticastristas, entrenadas y financiadas por Estados Unidos en 1961.

Los 31 cargos del Consejo de Estado son nombrados entre los 605 diputados que integran la Asamblea Nacional, elegida bajo tutela del Partido Comunista.



Posrevolución

Tras el triunfo de la revolución en 1959 y la elección de Fidel Castro como presidente en 1976, Cuba solo ha tenido una transición real, cuando en 2006 este enfermó y le pasó el mando a su hermano menor. Fidel murió a fines de 2016 y ahora es Raúl, de 86 años, quien cederá su asiento a un representante de la nueva generación.



Díaz-Canel continuará con las reformas económicas iniciadas por su antecesor, y conducirá la política en la isla frente a la agudización del embargo de EEUU y el retorno de Washington a un lenguaje que, para La Habana, rememora a la Guerra Fría.

En 2015 Cuba y Estados Unidos retomaron relaciones diplomáticas tras medio siglo de ruptura, y al año siguiente Barack Obama visitó la isla. Sin embargo, la llegada de Donald Trump detuvo ese acercamiento.



Díaz-Canel, nacido después de la revolución, recorría en los 90 su barrio en Villa Clara, al este de La Habana, montado en una bicicleta y en plena escasez de combustible tras la caída de su proveedora, la desaparecida Unión Soviética.



“Díaz-Canel me impresiona un poquito, por su parecido al actor estadounidense (Richard Gere), por su estatura, sus canas (ríe), no se puede negar que es un hombre interesante”, dice Yani Pulido, 27 años, mesera en una cafetería de La Habana Vieja.



Tarea difícil



Será una tarea difícil para este militante de tez blanca, ojos claros y cabello cano, proveniente de las canteras del Partido Comunista de Cuba (PCC).



Por primera vez en décadas, el presidente no será un miembro histórico de la revolución de 1959, no vestirá el uniforme verde olivo ni será el líder del gobernante PCC, único autorizado a existir en la isla.



Pero podrá suplir su déficit de legitimidad histórica con el apoyo de Raúl Castro, quien mantendrá el liderazgo del PCC hasta 2021. En ese puesto, tendrá que movilizar a la vieja guardia, percibida en su mayoría como reacia a los cambios más ambiciosos.



“Él no es ni Fidel ni Raúl, y las personas no van a tener con él la misma relación (de mando). Tiene que mostrarse más capaz de hacer cosas”, consideró por su parte el politólogo cubano Arturo López-Levy.



Pero “esta transición no es improvisada sino que muy bien estudiada a partir de la experiencia que ellos admiten como exitosa, de Fidel a Raúl”, agregó.



Para actuar deberá tener en cuenta los lineamientos aprobados por el PCC y el Parlamento, que trazaron las orientaciones políticas y económicas hasta 2030.



“El gobierno que estamos eligiendo se va a deber al pueblo, el pueblo va a participar en las decisiones”, dijo Díaz-Canel luego de votar en las últimas elecciones legislativas.

Las reformas apuntan a reactivar una economía que creció 1,6% en 2017, altamente dependiente de las importaciones y de la ayuda de su hoy debilitado aliado Venezuela.

Salvador Valdés mesa será el primer vicepresidente de raza negra y raúl será jefe del Partido Comunista



Si la nominación de Miguel Díaz-Canel no sorprendió a nadie, sí lo hizo la composición del Consejo de Estado, en el que entran varias caras nuevas, pero también permanecen otras de la vieja guardia de las que se esperaba que dejaran la primera línea política siguiendo el ejemplo de Raúl Castro, de 86 años, que se retira tras dos mandatos.



Para la primera vicepresidencia del Consejo de Estado, el cargo de 'número dos' del Gobierno, fue propuesto Salvador Valdés Mesa, de casi 73 años, un veterano dirigente del ámbito sindical aupado desde una de las cinco vicepresidencias de ese órgano.



De ser ratificado, Valdés Mesa será el cubano de raza negra que ha llegado más alto en el escalafón político de la isla.



Pero la permanencia más significativa en el Consejo es la del comandante Ramiro Valdés, de 85 años, uno de los dos miembros de la generación histórica que luchó en la Sierra Maestra.



No se sentarán en el Consejo de Estado ni Raúl Castro, ni el hasta ahora vicepresidente José Ramón Machado Ventura (87 años), otro histórico revolucionario. Castro permanecerá como primer secretario del PCC hasta el VIII Congreso de la formación en el 2021, y previsiblemente Machado Ventura también seguirá junto a él como segundo secretario.