Atentado en un concierto en Manchester deja al menos 19 muertos

Al menos 19 personas murieron y otras 50 resultaron heridas este lunes por la noche al término de un concierto de la estadounidense Ariana Grande en el Manchester Arena de esta ciudad británica debido supuestamente a una explosión, informó la policía.

"Hasta ahora se confirmaron 19 muertos, y unos 50 heridos", anunció la policía de Mánchester en un comunicado, precisando que consideraban el hecho "un atentado terrorista hasta que se pruebe lo contrario".





La policía británica informó luego que ha llevado a cabo una "explosión controlada" en las inmediaciones del estadio Manchester Arena, donde al menos 19 personas han muerto y 50 han resultado heridas tras escucharse una detonación.

La explosión controlada se produjo en los jardines de Cathedral Gardens, frente a la estación de tren de Victoria y el recinto deportivo donde se celebró el show.

Pánico en el Manchester Arena

Poco antes de las 23:00 locales, empezaron a circular en las redes sociales noticias de dos explosiones en el pabellón británico, al término del concierto de la estadounidense, con testigos hablando también de disparos.

Imágenes de televisión mostraban a la policía y a los servicios de emergencia llegando en grandes números al pabellón, mientras que el servicio ferroviario en la vecina estación de Manchester Victoria se detuvo, y los pasajeros fueron evacuados.

"Yo y mi hermana, junto a muchos otros, estábamos viendo a Ariana Grande actuar en el Manchester Arena, y estábamos saliendo del pabellón a alrededor de las 10H40-10h45 pm cuando se oyó una gran explosión y todos tratamos de huir del pabellón", explicó un espectador, Majid Khan, de 22 años.

"Todo el mundo en el lado del pabellón en que se oyó la explosión vinieron de repente corriendo hacia nosotros", añadió.

Jade Baynes, de 18 años, explicó que la policía le ordenó que saliera corriendo del lugar. "Hubo un fuerte estruendo y un destello, y todo el mundo salió corriendo".

Vídeos que han circulado por las redes sociales muestran que las explosiones no han tenido lugar dentro del edificio y que en principio se dudaba si se trataba de disparos o el estallido de algún artefacto.

Ariana Grande

El hecho de sangre sucedió en el concierto de la estrella juvenil norteamericana Ariana Grande.

La cantante de 26 años de edad, nacida en Boca Ratón, Florida, brilló como estrella infantil en Brodway y el canal Nickelodeon, desde muy pequeña, es en la actualidad una de las estrellas pop del momento.

Su primer disco, Yours Truly, fue publicado en 2013, después de tres años de grabación. Debutó en la primera posición en Billboard 200, con casi 140 mil copias en la primera semana. Inmediatamente fue convocada para cantar en los MTV Video Music Awards, con sus temas Baby I y The Way.

Al año siguiente salió a la venta su segundo álbum de estudio, My Everything, que también debutó en la primera posición del Billboard 200. Tras una crítica favorable de la revista Rolling Stones, su popularidad comenzó a crecer a nivel mundial.

Su tercer y último disco hasta el momento, Dangerous woman, se publicó en mayo del año pasado.

La cantante llegó a Manchester como parte de su gira 'The Dangerous Woman Tour', que lo llevará por varias partes del planeta.