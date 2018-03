Amplían a 3 días la Semana Santa para ahorrar energía

El Gobierno de Venezuela decretó hoy tres días libres adicionales a los festivos de la Semana Santa para todos los trabajadores públicos del país como medida para el ahorro del suministro energético afectado por la sequía.



"Esta medida preventiva favorecerá el ahorro energético, y con ello, contribuirá a la recuperación y preservación de los niveles de nuestros principales embalses, para garantizar la generación eléctrica y la distribución de agua potable al pueblo venezolano", informó en Twitter el vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami.



El decreto de no laborable fue dictado para los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de marzo, que se unen a los festivos de Semana Santa, con lo cual los servidores públicos paralizarán su trabajo desde mañana hasta el próximo 2 de abril.



El Aissami precisó que el carácter de este decreto de días no laborables aplicará solo a los trabajadores que presten servicios en el sector público, quedando explícitamente excluidos "las actividades que por su naturaleza no pueden interrumpirse, todo ello con la finalidad de garantizar la prestación de los servicios públicos necesarios".



"Esta decisión obedece a la afectación que ha provocado el verano reciente, impactando en los niveles de las cuencas hidrográficas, y en consecuencia, la inestabilidad del sistema eléctrico nacional así como el servicio de agua potable", agregó.



Recientemente la estatal Corpoelec, encargada de la generación y el suministro eléctrico, anunció el endurecimiento de los planes de racionamiento del servicio en al menos seis estados del país por cerca de cuatro horas diarias, como una forma de mitigar la crisis eléctrica.



El Gobierno de Nicolás Maduro atribuye a la sequía del verano los problemas de electricidad en el país caribeño que depende en gran parte de la generación hidroeléctrica. Sin embargo expertos y críticos de la Administración socialista sostienen que la crisis es producto del deterioro del sistema nacional en manos del chavismo.



En 2016 se observó una de las mayores crisis cuando el Gobierno ordenó el cierre parcial de los centros comerciales, la reducción de la jornada laboral a 3 días por semana, cambio del huso horario, duros planes y regulaciones de racionamiento doméstico y comercial, como la única manera de atender la emergencia.